Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 02.03.26 - 13:28
С 14 по 22 марта включительно в областном центре пройдет более 70 разноформатных мероприятий, сообщили сегодня, 2 марта, на аппаратном совещании в городском акимате. В перечень вошла и сельскохозяйственная ярмарка.
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 02.03.26 - 13:28
Цитата:
Не знаю, больше такого позора не хочется
Склались 500 или 600 тысяч, 250 тысяч плов, барана привезли, и по три кусочка шашлыка давали как нищим, давка у плова и шашлыка, но перед этим вся эта команда представителей других ОСИ , их шишек, стояла и без очереди весь шашлык и весь плов выбирали и жрали до упора не стесняясь, , как-то то с администрации города, потом еще какие то шишки
Раннее им предлагал для баев отдельно сделать, для народа отдельно, нет, типа все равны, так вот, народу не хватило, а баи все равно нажрались за наш счет
Отдельное спасибо тем, кто старушкам говорил что они не складывались и не должны есть, и больной у нас есть, на него кричали что много ест.
Вот так Наурыз у нас проходил для Акима
Где моего ребенка оттолкнули от совместного фото эти осишницы председатели, чтоб он не мешался
Потом я их всех разогнал, но то была другая история.,
Но стыдно за наших было, а какие понты были что мы такие гостеприимные, и да, перед испанцами там все стелились, иностранцами и те тоже жрали на халяву, тогда как своих шугали
Призываем все ОСИ
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 14:41
У Вас календарь на день "уплыл", поправьте пжл.
Вторник, 18 марта
В среду, 19 марта
20 марта, четверг
21 марта, пятница
У Вас календарь на день "уплыл", поправьте пжл.
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 15:13
После этой фразы перестал читать. Ну объясните эти умникам, что такое флэшмоб! Это - не праздничные танцульки, неделями репетируемые. Когда ж вы усвоите???
праздничный флешмоб
После этой фразы перестал читать. Ну объясните эти умникам, что такое флэшмоб! Это - не праздничные танцульки, неделями репетируемые. Когда ж вы усвоите???
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 15:36
Исправил. Спасибо
Неоднократно объясняли. Без результата, к сожалению.
Yorik:
У Вас календарь на день "уплыл", поправьте пжл.
Исправил. Спасибо
vofkakst:
Ну объясните эти умникам, что такое флэшмоб!
Неоднократно объясняли. Без результата, к сожалению.
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 15:44
А ещё все чиновники любят слово "промониторили", не ведая,что мониторинг - непрерывный процесс, а не разовое мероприятие, пардон дорожная карта, ведь так теперь принято называть
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 02.03.26 - 15:52
На всякий случай - эти слова НЕ в адрес "Нашей газеты", журналистов или редактуры.
Ну зато всегда есть повод поиронизировать)))
vofkakst:
Когда ж вы усвоите???
Когда ж вы усвоите???
На всякий случай - эти слова НЕ в адрес "Нашей газеты", журналистов или редактуры.
Тимур Гафуров:
Без результата, к сожалению.
Ну зато всегда есть повод поиронизировать)))
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 03.03.26 - 09:27
Мониторинг; дорожная карта; локация; мультипликативный эффект и так далее- даже Президент им сказал - "..понятней выражайтесь, что бы народ понимал..."
Дантист:
чиновники любят слово
Мониторинг; дорожная карта; локация; мультипликативный эффект и так далее- даже Президент им сказал - "..понятней выражайтесь, что бы народ понимал..."
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 03.03.26 - 10:55
Пожрать,сыто рыгнуть и разойтись ! Вот и весь праздник!
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 03.03.26 - 10:57
А людям третьего сорта, из неруководящего состава?)
saba:
Пожрать,сыто рыгнуть и разойтись
А людям третьего сорта, из неруководящего состава?)
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 03.03.26 - 11:23
Постоять в очереди в юрту и подождать пока:- пожрут, рыгнут и разойдутся ПЕРВЫЕ и ВТОРЫЕ сорта- так выходит ???
vofkakst:
людям третьего сорта, из неруководящего состава?)
Постоять в очереди в юрту и подождать пока:- пожрут, рыгнут и разойдутся ПЕРВЫЕ и ВТОРЫЕ сорта- так выходит ???
