Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53600
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 18:55
Отправлено: 02.03.26 - 18:55
В отношении лиц, упомянутых в публикации Telegram-канала HALYQSTAN о возможной передаче крупной взятки в академии МВД им. Шракбека Кабылбаева, расследуется уголовное дело. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщила пресс-служба МВД РК.
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
350
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 02.03.26 - 18:55
#1
" но позже через суд добился частичной отмены наказания и приказ об отчислении из академии был отменен." А вот теперь надо нежно взять этого судью за бока и расследовать причины отмены
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8038
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 02.03.26 - 19:53
#2
Я многих своих хорошо знакомых юристов пытаю разьясните, что означает когда судья вопреки железобетонным апгументам принимает свое иное решение по своим внутренним убеждениям, разве есть судья может отклоняться от кодекса?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29681
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 20:41
Отправлено: 02.03.26 - 20:41
#3
Цитата:
сайлау курманов:
Я многих своих хорошо знакомых юристов пытаю разьясните, что означает когда судья вопреки железобетонным апгументам принимает свое иное решение по своим внутренним убеждениям, разве есть судья может отклоняться от кодекса?



Цитата:
Только у трёх судей из Краснодарского края и их приближённых силовики обнаружили и изъяли активов почти на 50 млрд рублей.




Цитата:
Элитные коттеджи, "Ламборджини" и море недвижимости. Родня подозреваемого в коррупции судьи жила как шейхи



Продолжать?
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8945
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 02.03.26 - 21:22
#4
Цитата:
Филипповна:
этого судью

Цитата:
сайлау курманов:
разве есть судья может отклоняться от кодекса?

Цитата:
maxsaf:
Продолжать?


Ауыликольский судья, например - не с этого ряда ??
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29681
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 22:03
Отправлено: 02.03.26 - 22:03
#5
Цитата:
ACROS:
Ауыликольский судья, например - не с этого ряда ??

Тоже хотите штраф за клевету? :lol:
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2184
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 22:14
Отправлено: 02.03.26 - 22:14
#6
Цитата:
maxsaf:
Тоже хотите

Становится опасно рот открывать)
А через 2 недели - так вообще...
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2501
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 03.03.26 - 00:33
#7
Цитата:
vofkakst:
Становится опасно рот открывать)

РИА Новости. Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании "Антивоенного комитета России"* террористическим и запрете его деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Против 17-летнего политзаключенного Арсения Турбина возбудили новое уголовное дело об участии в «массовых беспорядках» Об этом рассказала ( ) группа поддержки подростка. По их данным, дело возбуждено по части 2 статьи 212 УК РФ, которая предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Что именно вменяют Турбину, пока неизвестно, однако, как утверждают его близкие, «широкий круг лиц дает на него показания». 24 февраля подростка этапировали из колонии в СИЗО. Арсения Турбина называют одним из самых юных политзаключенных в России. Во время содержания под стражей подросток жаловался на избиения в СИЗО, а его мать рассказывала, что он потерял около 17 килограммов веса.
Враги Советского Союза и коммунизма, вы именно в такой стране хотели жить? Всё происходит так, как вам и хотелось? Вы считаете нормальным, что 15-летнего подроста задерживают, судят и отправляют на 5 лет в колонию за расклейку антипутинских листовок Иран нервно курит в сторонке...
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29681
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 03.03.26 - 01:30
Отправлено: 03.03.26 - 01:30
#8
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Против 17-летнего

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что 15-летнего подроста задерживают, судят

Ему же 13 вроде. Или 11.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2184
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 03.03.26 - 06:35
Отправлено: 03.03.26 - 06:35
#9
Цитата:
maxsaf:

Загадочная история Бенджамина Турбина
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8945
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 03.03.26 - 09:13
#10
Цитата:
vofkakst:
через 2 недели - так вообще...


Больше ТРЁХ не собираться- переходим на нелегальное положение-явку не завалите- при встрече пароль: "..вам, славянский шкаф не нужен ??- отзыв: "..нет, славянский шкаф продали, есть комод...."- Юстас- Алексу- Центр , ну и так далее в этом роде.
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8945
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 03.03.26 - 09:17
#11
Цитата:
maxsaf:
хотите штраф за клевету?


Я же ничего не сказал, и вообще: "..не виноватая я-я-я-...", а в принципе: ...свободу Анжелы Дэвис...и да здравствует самый гуманный и самый справедливый в мире Ауыликольский районный суд..."!!
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8038
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 03.03.26 - 09:43
Отправлено: 03.03.26 - 09:43
#12
Тикток заполонили ужасные новости:
Атырау прибывают (на всем что можно плавать) толпы этнических казахов из южного побережья Каспия
В аэропортах Дубай застряли 50тыс россиян, их выселяют из гостиниц, они толпами бродят по улицам
В элитный дом где проживали наши беглые и проворовавшиеся чиновники прилетели несколько бпл, от разрушительной силы взрыва обвалился целый подьезд
