Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 18:55
В отношении лиц, упомянутых в публикации Telegram-канала HALYQSTAN о возможной передаче крупной взятки в академии МВД им. Шракбека Кабылбаева, расследуется уголовное дело. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщила пресс-служба МВД РК. Читать новость
Я многих своих хорошо знакомых юристов пытаю разьясните, что означает когда судья вопреки железобетонным апгументам принимает свое иное решение по своим внутренним убеждениям, разве есть судья может отклоняться от кодекса?
сайлау курманов:
Цитата:
Только у трёх судей из Краснодарского края и их приближённых силовики обнаружили и изъяли активов почти на 50 млрд рублей.
Цитата:
Элитные коттеджи, "Ламборджини" и море недвижимости. Родня подозреваемого в коррупции судьи жила как шейхи
) группа поддержки подростка. По их данным, дело возбуждено по части 2 статьи 212 УК РФ, которая предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Что именно вменяют Турбину, пока неизвестно, однако, как утверждают его близкие, «широкий круг лиц дает на него показания». 24 февраля подростка этапировали из колонии в СИЗО. Арсения Турбина называют одним из самых юных политзаключенных в России. Во время содержания под стражей подросток жаловался на избиения в СИЗО, а его мать рассказывала, что он потерял около 17 килограммов веса. Враги Советского Союза и коммунизма, вы именно в такой стране хотели жить? Всё происходит так, как вам и хотелось? Вы считаете нормальным, что 15-летнего подроста задерживают, судят и отправляют на 5 лет в колонию за расклейку антипутинских листовок Иран нервно курит в сторонке...
