Отправлено: - 20:41

сайлау курманов:

Я многих своих хорошо знакомых юристов пытаю разьясните, что означает когда судья вопреки железобетонным апгументам принимает свое иное решение по своим внутренним убеждениям, разве есть судья может отклоняться от кодекса?

Только у трёх судей из Краснодарского края и их приближённых силовики обнаружили и изъяли активов почти на 50 млрд рублей.

Элитные коттеджи, "Ламборджини" и море недвижимости. Родня подозреваемого в коррупции судьи жила как шейхи





Цитата:Цитата:Цитата:Продолжать?