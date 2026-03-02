НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
 
 
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 18:55
В отношении лиц, упомянутых в публикации Telegram-канала HALYQSTAN о возможной передаче крупной взятки в академии МВД им. Шракбека Кабылбаева, расследуется уголовное дело. Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщила пресс-служба МВД РК.
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 02.03.26 - 18:55
#1
" но позже через суд добился частичной отмены наказания и приказ об отчислении из академии был отменен." А вот теперь надо нежно взять этого судью за бока и расследовать причины отмены
Re: Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и...
Отправлено: 02.03.26 - 19:53
#2
Я многих своих хорошо знакомых юристов пытаю разьясните, что означает когда судья вопреки железобетонным апгументам принимает свое иное решение по своим внутренним убеждениям, разве есть судья может отклоняться от кодекса?
Арест водителя Lexus, качавшего права на трассе, и замначальника Костанайской академии подтвердили в МВД
Отправлено: 02.03.26 - 20:41
#3
Цитата:
сайлау курманов:
Я многих своих хорошо знакомых юристов пытаю разьясните, что означает когда судья вопреки железобетонным апгументам принимает свое иное решение по своим внутренним убеждениям, разве есть судья может отклоняться от кодекса?



Цитата:
Только у трёх судей из Краснодарского края и их приближённых силовики обнаружили и изъяли активов почти на 50 млрд рублей.




Цитата:
Элитные коттеджи, "Ламборджини" и море недвижимости. Родня подозреваемого в коррупции судьи жила как шейхи



Продолжать?
