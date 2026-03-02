НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти 500 млн тенге подарила одной из потерпевших туристическую путевку. Что сказали об этом в суде Костаная?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53599
«Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти 500 млн тенге подарила одной из потерпевших туристическую путевку. Что сказали об этом в суде Костаная?
Отправлено: 02.03.26 - 16:36
Согласно материалам дела, Надежда К. заняла деньги под вознаграждение, изначально не намереваясь исполнить обещание. Также предлагала взять в рассрочку товары в ее онлайн-магазина, чтобы потом без предоставления товаров обналичить и присвоить деньги. В деле около 20 потерпевших.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29676
Re: «Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти...
Отправлено: 02.03.26 - 16:36
#1
Дичь какая-то, еле дочитал. У остальных потерпевших такой же бред будет?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8036
Re: «Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти...
Отправлено: 02.03.26 - 16:52
#2
Всегда читаю с удивлением как легко банкиры раздают деньги налево и направо,стоило мне обратиться в банк за пополнением оборотов под весомый залог,так мне вынесли все мозги, вконец впарили что до пенсии осталось немного и по этой причине отказали
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2182
«Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти 500 млн тенге подарила одной из потерпевших туристическую путевку. Что сказали об этом в суде Костаная?
Отправлено: 02.03.26 - 17:27
#3
Цитата:
сайлау курманов:
по этой причине отказали

Банк, в котором я зарплату получаю года так с 2010 мне при оформлении кредита на машину отказал самым первым. И отказ был молниеносным. Звонок в Колл центр результатов не дал - не смогли ответить на вопрос о причине отказа. Хотя они прекрасно видят обороты и платёжеспособность...

Ироничности добавляет тот факт, что они долго допекали звонками с предложениями "выгодных кредитов"))))

[Исправлено: vofkakst, 02.03.2026 - 17:34]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8941
Re: «Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти...
Отправлено: 02.03.26 - 18:08
#4
Цитата:
сайлау курманов:
до пенсии осталось немного

Цитата:
vofkakst:
при оформлении кредита на машину отказал самым первым.



Если предпенсионный возраст или уже пенсионер и тем более старый, проверенный клиент банка:- то как правило обычно требуют ГАРАНТА возврата кредита для подстраховки в случае СМЕРТИ заёмщика.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8941
Re: «Я не просила у нее эту Турцию» - Обвиняемая в хищении почти...
Отправлено: 02.03.26 - 18:12
#5
Цитата:
maxsaf:
остальных потерпевших такой же бред будет?


Один вывод: - как хоршо живут наши санитарки- такие суммы денег гуляют
Не то что в Канаде.
Профайл
