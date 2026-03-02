Отправлено: - 17:27

сайлау курманов:

по этой причине отказали

[Исправлено: vofkakst, 02.03.2026 - 17:34]

Цитата:Банк, в котором я зарплату получаю года так с 2010 мне при оформлении кредита на машину отказал самым первым. И отказ был молниеносным. Звонок в Колл центр результатов не дал - не смогли ответить на вопрос о причине отказа. Хотя они прекрасно видят обороты и платёжеспособность...Ироничности добавляет тот факт, что они долго допекали звонками с предложениями "выгодных кредитов"))))