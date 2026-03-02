Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53599
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 10:41
По меньшей мере 150 танкеров встали на якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне - в Аравийском море. В случае перекрытия пролива котировки могут преодолеть рубеж в 100 долларов, считают аналитики.
Читать новость
Читать новость
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 10:41
Нам пофиг, у нас задолго до этого все подорожало и дорожает, потому что Казахстан теперь будет помогать всем суннитским монархиям, ОАЭ, Бахрейну, Катару и тд от действий шиитского Ирана..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17467
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 10:49
Появился повод нашим поднять цену на бензин. Он не упустят этот момент.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 2117
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 10:50
Фьючерсы...майские они к реальной цене нефти имеют отношение...да никакого отношения. В мае она может стоить как больше 82-х так и 30. Это такая рулетка только не в казино.
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 11:13
Движуха
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 11:15
Цитата:
Смотри, ещё тебя отправят к ним небоскребы достраивать
111:
Казахстан теперь будет помогать всем суннитским монархиям, ОАЭ, Бахрейну, Катару и тд от действий шиитского Ирана.
Казахстан теперь будет помогать всем суннитским монархиям, ОАЭ, Бахрейну, Катару и тд от действий шиитского Ирана.
Смотри, ещё тебя отправят к ним небоскребы достраивать
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 11:55
Цитата:
Цитата:
Меня больше интересует где наш Путин, как представитель русского мира и почему он предал нашего стратегического партнера, помогающего уничтожать Украину и не помогает Ирану?
maxsaf:
Цитата:
Смотри, ещё тебя отправят к ним небоскребы достраивать
Меня больше интересует где наш Путин, как представитель русского мира и почему он предал нашего стратегического партнера, помогающего уничтожать Украину и не помогает Ирану?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3963
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 12:09
Благая весть для бюджета нашей страны...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2182
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 12:09
Цитата:
Как раз до марта же вроде 92 морозили?
Vit:
Появился повод нашим поднять цену на бензин
Появился повод нашим поднять цену на бензин
Как раз до марта же вроде 92 морозили?
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 16:22
Цитата:
Пользуясь внезапным повышением цены на нефть - заключает новые контракты.
111:
Меня больше интересует где наш Путин,
Меня больше интересует где наш Путин,
Пользуясь внезапным повышением цены на нефть - заключает новые контракты.
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 16:35
Цитата:
Цитата:
То есть его как и Мадуро променял на пару баррелей денег во время пика..
maxsaf:
Цитата:
Путин, Пользуясь внезапным повышением цены на нефть - заключает новые контракты.
То есть его как и Мадуро променял на пару баррелей денег во время пика..
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 16:46
Цитата:
Кого?
111:
То есть его
То есть его
Кого?
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 244
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 18:11
С каких пор Путин ,стал нашим. А если Вы представитель русского мира ,то шо ещё не в окопах?
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 18:35
Цитата:
Цитата:
Вы представитель русского мира?
Если да, то он ваш, как и Добринцова, Скептика, Макса, Альпачино или электроника по моему и других, ах да, и ушедшего от нас Уида, который правда делает вид что он работают на акимат, хотя да, работает..
Да, мы тут представляем наш самый мир, мы вместе.
Независимо где мы живем.
А и зачем нам быть в окопах?
Вы хотите чтоб мы убивали украинцев?
Анатолий:
Цитата:
каких пор Путин ,стал нашим. А е
Вы представитель русского мира?
Если да, то он ваш, как и Добринцова, Скептика, Макса, Альпачино или электроника по моему и других, ах да, и ушедшего от нас Уида, который правда делает вид что он работают на акимат, хотя да, работает..
Да, мы тут представляем наш самый мир, мы вместе.
Независимо где мы живем.
А и зачем нам быть в окопах?
Вы хотите чтоб мы убивали украинцев?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать