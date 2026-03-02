Отправлено: - 13:28

Призываем все ОСИ

[Исправлено: 111, 02.03.2026 - 14:31]

Цитата:Не знаю, больше такого позора не хочетсяСклались 500 или 600 тысяч, 250 тысяч плов, барана привезли, и по три кусочка шашлыка давали как нищим, давка у плова и шашлыка, но перед этим вся эта команда представителей других ОСИ , их шишек, стояла и без очереди весь шашлык и весь плов выбирали и жрали до упора не стесняясь, , как-то то с администрации города, потом еще какие то шишкиРаннее им предлагал для баев отдельно сделать, для народа отдельно, нет, типа все равны, так вот, народу не хватило, а баи все равно нажрались за наш счетОтдельное спасибо тем, кто старушкам говорил что они не складывались и не должны есть, и больной у нас есть, на него кричали что много ест.Вот так Наурыз у нас проходил для АкимаГде моего ребенка оттолкнули от совместного фото эти осишницы председатели, чтоб он не мешалсяПотом я их всех разогнал, но то была другая история.,Но стыдно за наших было, а какие понты были что мы такие гостеприимные, и да, перед испанцами там все стелились, иностранцами и те тоже жрали на халяву, тогда как своих шугали