Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53598
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 02.03.26 - 13:28
С 14 по 22 марта включительно в областном центре пройдет более 70 разноформатных мероприятий, сообщили сегодня, 2 марта, на аппаратном совещании в городском акимате. В перечень вошла и сельскохозяйственная ярмарка.
Читать новость

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46955
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 02.03.26 - 13:28
#1
Цитата:
Призываем все ОСИ

Не знаю, больше такого позора не хочется
Склались 500 или 600 тысяч, 250 тысяч плов, барана привезли, и по три кусочка шашлыка давали как нищим, давка у плова и шашлыка, но перед этим вся эта команда представителей других ОСИ , их шишек, стояла и без очереди весь шашлык и весь плов выбирали и жрали до упора не стесняясь, , как-то то с администрации города, потом еще какие то шишки
Раннее им предлагал для баев отдельно сделать, для народа отдельно, нет, типа все равны, так вот, народу не хватило, а баи все равно нажрались за наш счет
Отдельное спасибо тем, кто старушкам говорил что они не складывались и не должны есть, и больной у нас есть, на него кричали что много ест.
Вот так Наурыз у нас проходил для Акима
Где моего ребенка оттолкнули от совместного фото эти осишницы председатели, чтоб он не мешался
Потом я их всех разогнал, но то была другая история.,
Но стыдно за наших было, а какие понты были что мы такие гостеприимные, и да, перед испанцами там все стелились, иностранцами и те тоже жрали на халяву, тогда как своих шугали

[Исправлено: 111, 02.03.2026 - 14:31]
Yorik
Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
996
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 14:41
#2
Цитата:
Вторник, 18 марта


Цитата:
В среду, 19 марта


Цитата:
20 марта, четверг


Цитата:
21 марта, пятница


У Вас календарь на день "уплыл", поправьте пжл.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2181
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 15:13
#3
Цитата:
праздничный флешмоб

После этой фразы перестал читать. Ну объясните эти умникам, что такое флэшмоб! Это - не праздничные танцульки, неделями репетируемые. Когда ж вы усвоите???
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2824
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 15:36
#4
Цитата:
Yorik:
У Вас календарь на день "уплыл", поправьте пжл.

Исправил. Спасибо
Цитата:
vofkakst:
Ну объясните эти умникам, что такое флэшмоб!

Неоднократно объясняли. Без результата, к сожалению.
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1560
Re: Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают...
Отправлено: 02.03.26 - 15:44
#5
А ещё все чиновники любят слово "промониторили", не ведая,что мониторинг - непрерывный процесс, а не разовое мероприятие, пардон дорожная карта, ведь так теперь принято называть
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2181
Технологические приключения, «цифровые» юрты - что обещают на Наурыз в Костанае
Отправлено: 02.03.26 - 15:52
#6
Цитата:
vofkakst:
Когда ж вы усвоите???

На всякий случай - эти слова НЕ в адрес "Нашей газеты", журналистов или редактуры.


Цитата:
Тимур Гафуров:
Без результата, к сожалению.

Ну зато всегда есть повод поиронизировать)))
