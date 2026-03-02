Отправлено: - 13:47

Vit:

Мы раньше у деревенских по осени хрюшку брали на две семьи. Я чёт все контакты растерял. Вот наверно надо опять возвращаться к этой схеме минуя перекупов. И барашку можно тоже прикупить сразу целиком

Цитата:Ну вот собственно. И с коровой можно делать так же, только на большее количество семей.Или например в соседнем здании у меня, люди занимаются переработкой мясного сырья, ну чего-то они там с ним делают, колбасу, маринованные полуфабрикаты, сало коптят. И один день в неделю сами же и продают произведённое. Где сырье берут не знаю, не исключаю что сами же и выращивают, ребята все крепко деревенского вида. Дешевле ли их товар чем в магазине? Возможно и нет, но точно качественнее. Из плюсов...ну вся наценка остается в одних руках. То есть во-первых это автоматически позволяет ее сделать меньше при желании, во-вторых она не размывается по сотне лиц которым каждому в отдельности ее категорически не хватает на развитие своего этапа производства и распределения...только на прожрать. Отсюда вывод - подобному формату вряд ли вообще понадобятся субсидии от государства