Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
Отправлено: 02.03.26 - 09:21
Пока официальная статистика фиксирует рост потребления мяса в стране, животноводческая отрасль проходит через "идеальный шторм". Рынок лихорадит – цены на говядину в Казахстане за год выросли почти на 30%, но парадокс в том, что ни фермеры, ни продавцы от этого богаче не стали. Читать новость
111: Есть проблема только с салом, куда его столько потом девать
Многовато конечно. Раньше бабушки топили его и в банку. Можно картоху жарить. Ну щас это не модно. ЗОЖы ведь. Люди Интернетов, вечно жующих тиктокеров, разных Малышевых на смотрятся. Все стало вредно. Повсюду калории, холестерины. В этом плане ты молодец. Все подрят кушаешь. Я тоже всеядный. Могу и курдюк пожувать и православное сало)
Есть проблема только с салом, куда его столько потом девать// Вытапливать и готовить на нём как готовили тысячилетиями! И здоровыми были на ши предки, а потом начали втюхивать подсолнечное масло, и понеслось! почитайте какая польза от шмальца а какая от под. масла?
Vit: Мы раньше у деревенских по осени хрюшку брали на две семьи. Я чёт все контакты растерял. Вот наверно надо опять возвращаться к этой схеме минуя перекупов. И барашку можно тоже прикупить сразу целиком
Ну вот собственно. И с коровой можно делать так же, только на большее количество семей. Или например в соседнем здании у меня, люди занимаются переработкой мясного сырья, ну чего-то они там с ним делают, колбасу, маринованные полуфабрикаты, сало коптят. И один день в неделю сами же и продают произведённое. Где сырье берут не знаю, не исключаю что сами же и выращивают, ребята все крепко деревенского вида. Дешевле ли их товар чем в магазине? Возможно и нет, но точно качественнее. Из плюсов...ну вся наценка остается в одних руках. То есть во-первых это автоматически позволяет ее сделать меньше при желании, во-вторых она не размывается по сотне лиц которым каждому в отдельности ее категорически не хватает на развитие своего этапа производства и распределения...только на прожрать. Отсюда вывод - подобному формату вряд ли вообще понадобятся субсидии от государства
Да пытались, не едим, сало то солим, в охотку килограмм и даже два улетает быстро, но остальное стареет, и уже не то С заморозкой то же самое, его так много бывает на хрюшках, что и это, и добавление в говядину не помогает на фарш Ну с сисек рулеты делали, опять же дети такое не едят, мы чуть чуть, приходится отдавать кому нибудь, то же самое с рульками. С деревни хрюшку брать не выгодно Да и топится только внутренний жир или как там его, сало не топится
Не поверишь, беш ем только один раз, когда его сварили, больше не притрагиваюсь На второй день как правило тесто выкидываем и запах мяса у него на второй день, что если не доели, то пережариваем Потому варим теперь очень мало и редко Вот на похоронах и поминках он хорошо идет, а вот в гостях или у себя, не очень Не знаю почему. Беш во многом не здоровая пища
Баранина вообще тяжелая пища, вот такой круто запеченный по всем правилам кусок
И что не так? Думал его сразу схряпаю себе в большой животик, но .. Теперь мы его засунули в вакуум и лежит в холодильнике уже пару месяцев Очень тяжелая пища, чуть вытаскиваешь, поешь граммулечку и дальше не лезет, так об этих кусках забываем и потом опять же выкидываешь На старости наверно желудок уже ни у меня ни у моей старухи не тянет может быть, а детей тошнит от одного этого вида..
111, мы делаем по рецепту в рассоле, потом высушивем на полотенце и с приправами в банку. затем по кусочкам в плёнку и в морозилку, хоть год кушай, всегда свежее! а на счёт шмальца, просто избаловались мы, опять нужны 90е! чтоб дети и внуки научились кушать, а главное ценить домашнюю пищу. а то ягоды у них маленькие, яблочки уралка маленькие итд итп. такое лечится только голодом! одним словом часть населения , причем большая ЗАЖРАЛИСЬ! ДОЖИЛИСЬ ВАРЕНЬЕ БАБУШКИ ИМ НЕ ВКУСНО, а хрень в блестящем пакете вкусно! Тут конечно родители преуспели в воспитании, точнее в его полном отсуствии.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать