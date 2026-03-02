НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Драматург Николай Коляда скончался в возрасте 68 лет - Что пишут об уроженце Костанайской области российские СМИ
 
 
Драматург Николай Коляда скончался в возрасте 68 лет - Что пишут об уроженце Костанайской области российские СМИ
Отправлено: 02.03.26 - 12:42
Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Костанайской области. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и попал в Свердловский академический театр драмы. С 1982 года начал публиковаться — в газете «Уральский рабочий» вышел его рассказ «Склизко!».
Читать новость

Отправлено: 02.03.26 - 12:42
Так и не довелось попасть на выступления его театра. Надеюсь, его дело будет жить и продолжаться.

