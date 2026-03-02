НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
 
 
N
§ NG.kz
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 10:41
По меньшей мере 150 танкеров встали на якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне - в Аравийском море. В случае перекрытия пролива котировки могут преодолеть рубеж в 100 долларов, считают аналитики.
111
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 10:41
Нам пофиг, у нас задолго до этого все подорожало и дорожает, потому что Казахстан теперь будет помогать всем суннитским монархиям, ОАЭ, Бахрейну, Катару и тд от действий шиитского Ирана..
Vit
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 10:49
Появился повод нашим поднять цену на бензин. Он не упустят этот момент.
Карачун
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 10:50
Фьючерсы...майские :lol: они к реальной цене нефти имеют отношение...да никакого отношения. В мае она может стоить как больше 82-х так и 30. Это такая рулетка только не в казино.
maxsaf
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 11:13
Движуха :lol:
maxsaf
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 11:15
Цитата:
111:
Казахстан теперь будет помогать всем суннитским монархиям, ОАЭ, Бахрейну, Катару и тд от действий шиитского Ирана.

Смотри, ещё тебя отправят к ним небоскребы достраивать 8-)
111
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 11:55
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Смотри, ещё тебя отправят к ним небоскребы достраивать

Меня больше интересует где наш Путин, как представитель русского мира и почему он предал нашего стратегического партнера, помогающего уничтожать Украину и не помогает Ирану?
юля елиссева
Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...
Отправлено: 02.03.26 - 12:09
Благая весть для бюджета нашей страны...
vofkakst
Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по танкерам в Ормузском проливе
Отправлено: 02.03.26 - 12:09
Цитата:
Vit:
Появился повод нашим поднять цену на бензин

Как раз до марта же вроде 92 морозили?
