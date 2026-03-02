Re: Цены на нефть взлетели на фоне войны с Ираном и ударов по...

Отправлено: - 10:41

Нам пофиг, у нас задолго до этого все подорожало и дорожает, потому что Казахстан теперь будет помогать всем суннитским монархиям, ОАЭ, Бахрейну, Катару и тд от действий шиитского Ирана..