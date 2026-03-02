Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
Отправлено: 02.03.26 - 09:21
Пока официальная статистика фиксирует рост потребления мяса в стране, животноводческая отрасль проходит через "идеальный шторм". Рынок лихорадит – цены на говядину в Казахстане за год выросли почти на 30%, но парадокс в том, что ни фермеры, ни продавцы от этого богаче не стали. Читать новость
Нынче большим спросом идет дешевая куриная колбаса, хорошо подкрашеная и сдобренная специями. Производители не стесняются выдавать свой продукт под конину,говядину и даже под элитный сервелат по цене окорочков. Касаемо мясо, именно настоящей вырезки из блинов задней ляшки можно купить только в мясном отделе по очень дорогой цене,кстати многие закрылись или стали Режеп выходить
Пропустит, никуда не денется. Иначе нафига бы поднимать ндс?! Денег в казну собрать? Ну это хрень, толку с поднятия если я перестал покупать из-за повышения цены? То есть на фоне инерции денег конечно добавится в каком-то коротком промежутке времени, но это пол-года, а дальше?
Карачун: толку с поднятия если я перестал покупать из-за повышения цены?
Как говорится: "жрать захотят - купят"...
Посредник в виде госконторы будет обязательно - мясная деньга не должна проплывать мимо кассы) И ндс подняли именно поэтому. Голодать мало кто станет - хоть и нехотя, но будут покупать и платить. Логика проста
Заголовок статьи сообщает что простая логика не привела к результату. снизится и потребление, и обход звеньев цепи распределения увеличится и высвободившиеся из этой цепи трудовые силы уйдут в производство, со скрипом но уйдут. Я вижу логику ндс-а в другом - "...хорош жрать как не в себя, начните уже хоть что-нибудь делать"
Вот такой пример - вы много знаете людей, которые бросили курить из-за неподъемного ценника на пачку сигарет?
Или людей, которые продали машину, т.к. бензин слишком дорогой стал? Не думаю, что будет два утвердительных ответа...
Так и здесь - не будут люди на курятине сидеть долго. Рано или поздно каааааак купят килограмма два нормального мяса, и правительство скажет, мол "че вы ноете, вон, спрос есть, значит мы все делаем правильно"
