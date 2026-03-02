НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
 
 
N
§ NG.kz
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 09:21
Пока официальная статистика фиксирует рост потребления мяса в стране, животноводческая отрасль проходит через "идеальный шторм". Рынок лихорадит – цены на говядину в Казахстане за год выросли почти на 30%, но парадокс в том, что ни фермеры, ни продавцы от этого богаче не стали.
юля елиссева
§ юля елиссева
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 09:21
#1
Отправлено: 02.03.26 - 09:21
#1
Казалось бы, что стоит отбросить религиозные предрассудки и есть свинину, которая в разы дешевле.. Религиозное мракобесие теперь некоторым бьёт по кошельку.
v
§ vofkakst
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 09:31
#2
Отправлено: 02.03.26 - 09:31
#2
И снова - государство взялось контролировать цены - и началось)
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 09:33
#3
Отправлено: 02.03.26 - 09:33
#3
Цитата:
Берут максимум по 3 килограмма вместо 15"

Источник:

А зачем брать 15кг когда можно 3 кг? И всегда свежее..Цитата:
юля елиссева:
Религиозное мракобесие теперь некоторым бьёт по кошельку.

Так почему славяне не кушают свинину а стараются купить конину? Вот где мракобесие.. В свинине и говядине холестерина километр..
сайлау курманов
§ сайлау курманов
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 10:05
#4
Отправлено: 02.03.26 - 10:05
#4
Нынче большим спросом идет дешевая куриная колбаса, хорошо подкрашеная и сдобренная специями. Производители не стесняются выдавать свой продукт под конину,говядину и даже под элитный сервелат по цене окорочков. Касаемо мясо, именно настоящей вырезки из блинов задней ляшки можно купить только в мясном отделе по очень дорогой цене,кстати многие закрылись или стали Режеп выходить
К
§ Карачун
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 10:38
#5
Отправлено: 02.03.26 - 10:38
#5
Ну и хорошо. Сейчас этот сс...ый ритейл вместе с посредниками "сдохнут", наконец-то, и производитель научится сам продавать свой товар конечному потребителю.
1
§ 111
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 10:48
#6
Отправлено: 02.03.26 - 10:48
#6
Как в том анегдоте, папа папа, мясо подорожало, теперь мы будем больше денег отдавать за него?
- Нет сына, теперь ты будешь больше есть сусликов…
v
§ vofkakst
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 10:48
#7
Отправлено: 02.03.26 - 10:48
#7
Цитата:
Карачун:
производитель научится сам продавать свой товар конечному потребителю.

Государство не пропустит такой финт.
Vit
§ Vit
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 10:56
#8
Отправлено: 02.03.26 - 10:56
#8
Я знаю что щас предпримут. Че нибудь запретят или фермерам штрафы придумают)
К
§ Карачун
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 11:01
#9
Отправлено: 02.03.26 - 11:01
#9
Цитата:
vofkakst:
Государство не пропустит такой финт.

Пропустит, никуда не денется. Иначе нафига бы поднимать ндс?! Денег в казну собрать? Ну это хрень, толку с поднятия если я перестал покупать из-за повышения цены? То есть на фоне инерции денег конечно добавится в каком-то коротком промежутке времени, но это пол-года, а дальше?
Vit
§ Vit
Re: Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о...
02.03.26 - 11:06
#10
Отправлено: 02.03.26 - 11:06
#10
Цитата:
доставка мяса на экспорт, например, в Китай, обходится в 4-5 долларов за кг, что "съедает" всю экспортную маржу и запирает продукт внутри страны.

Батька Лукашенко в Китай продаёт говядину. Логистика через две страны. Караван рефов идёт каждый день.
А нам почему то невыгодно, буквально через забор перекинуть к соседям)
v
§ vofkakst
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 12:03
#11
Отправлено: 02.03.26 - 12:03
#11
Цитата:
Карачун:
толку с поднятия если я перестал покупать из-за повышения цены?

Как говорится: "жрать захотят - купят"...

Посредник в виде госконторы будет обязательно - мясная деньга не должна проплывать мимо кассы)
И ндс подняли именно поэтому. Голодать мало кто станет - хоть и нехотя, но будут покупать и платить. Логика проста
К
§ Карачун
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 12:34
#12
Отправлено: 02.03.26 - 12:34
#12
Цитата:
vofkakst:
Логика проста

Заголовок статьи сообщает что простая логика не привела к результату. :-) снизится и потребление, и обход звеньев цепи распределения увеличится и высвободившиеся из этой цепи трудовые силы уйдут в производство, со скрипом но уйдут.
Я вижу логику ндс-а в другом - "...хорош жрать как не в себя, начните уже хоть что-нибудь делать" :-)
v
§ vofkakst
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 12:46
#13
Отправлено: 02.03.26 - 12:46
#13
Цитата:
Карачун:
не привела к результату.

Ну это просто первая реакция.

Вот такой пример - вы много знаете людей, которые бросили курить из-за неподъемного ценника на пачку сигарет?

Или людей, которые продали машину, т.к. бензин слишком дорогой стал?
Не думаю, что будет два утвердительных ответа...

Так и здесь - не будут люди на курятине сидеть долго. Рано или поздно каааааак купят килограмма два нормального мяса, и правительство скажет, мол "че вы ноете, вон, спрос есть, значит мы все делаем правильно"
Vit
§ Vit
Казахстанцы перестают есть мясо: торговцы говорят о 5-кратном падении продаж
02.03.26 - 12:53
#14
Отправлено: 02.03.26 - 12:53
#14
