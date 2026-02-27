Отправлено: - 23:08

saba:

А представьте такую ситуацию, Вы живёте себе , политикой особо не интересуетесь, занимаетесь сельским хозяйством и тут на тебе , просыпаетесь с утра и самолёты нал головой летают, а потом танки подъехали , причём танки не Вашей страны, что будете делать?

Цитата:Луганские и Донецкие сельхозработники ровно то же самое видели. Помахали рукой и дальше пошли картошку копать, с новыми паспортами.