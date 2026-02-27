НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
ACROS
16.11.19
8938
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 22:09
#10291
Цитата:
maxsaf:
чтобы ИИ воровать не начал


Боюсь, что члены Правительства научат этого ИИ всему плохому и нынешние проделки госпожи Мусагазиной и К",- покажуться детским лепетом.
111
17.01.12
46945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.26 - 13:29
#10292
О, движуха началась

111
17.01.12
46945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.26 - 13:32
#10293
Хотя я сам запутался, кто для нас друг, а кто брат

saba
Костанай
05.02.15
8568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.26 - 21:41
#10294
Цитата:
Эл-починно:

Ага Украина во всём виновата! В том числе и в том ,что Россия на них напала! А вот не надо было быть такими независимыми, делали бы как старший брат велит и никто бы не нападал!
А представьте такую ситуацию, Вы живёте себе , политикой особо не интересуетесь, занимаетесь сельским хозяйством и тут на тебе , просыпаетесь с утра и самолёты нал головой летают, а потом танки подъехали , причём танки не Вашей страны, что будете делать? Описываю реальную ситуацию моего воспитанника Петро, которого "эксперт" из Германии нацистом обозвал! Он взял в руки оружие и теперь нет танков в их области! Что он неправильно сделал? И причём здесь пропаганда?
maxsaf
27.05.18
29671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.26 - 23:08
#10295
Цитата:
saba:
А представьте такую ситуацию, Вы живёте себе , политикой особо не интересуетесь, занимаетесь сельским хозяйством и тут на тебе , просыпаетесь с утра и самолёты нал головой летают, а потом танки подъехали , причём танки не Вашей страны, что будете делать?

Луганские и Донецкие сельхозработники ровно то же самое видели. Помахали рукой и дальше пошли картошку копать, с новыми паспортами.
111
17.01.12
46945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.26 - 23:41
#10296
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Луганские и Донецкие сельхозработники ровно то же самое видели. Помахали рукой и д

Согласен

saba
Костанай
05.02.15
8568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.26 - 08:41
#10297
Цитата:
maxsaf:
ровно

На них оккупант не нападал, всего лишь свои! Никоим образом не оправдываю украинские власти во время АТО, но хочу заметить, что например во время чеченских войн сепаратистов снабжали в основном деньгами, в то время ,как в ЛДНР Россия залила Донбасс тяжёлой техникой и вооружением+ так называемыми добровольцами и "отпускниками" из российской армии, иначе всё давно бы закончилось, власти подавили бы любое сопротивление, как это было в Чечне.

[Исправлено: saba, 01.03.2026 - 09:42]
maxsaf
27.05.18
29671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.26 - 23:36
#10298
Цитата:
saba:
На них оккупант не нападал, всего лишь свои!

Именно. Вы только что подтвердили, что Донбасс - не Украина :lol:
maxsaf
27.05.18
29671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.26 - 23:38
#10299
2026

maxsaf
27.05.18
29671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.26 - 23:39
#10300
Фейк?


[Исправлено: maxsaf, 02.03.2026 - 00:40]
saba
Костанай
05.02.15
8568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.26 - 05:29
#10301
Цитата:
maxsaf:
Вы только что подтвердили

Про бред я уже говорил,не хочу повторяться! Приезжайте мы Вас подлечим! Больница у нас всё там же в на выезде на трассу в Ауеликоль! Я подвезу!

[Исправлено: saba, 02.03.2026 - 06:30]
maxsaf
27.05.18
29671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.26 - 06:08
#10302
Цитата:
saba:
Про бред я уже говорил,не хочу повторяться!

Напомните, что именно вы говорили. Что нельзя одной стране нападать на другую, наносить превентивные удары когда ей вздумается? Это говорили? :lol:
