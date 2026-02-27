Ага Украина во всём виновата! В том числе и в том ,что Россия на них напала! А вот не надо было быть такими независимыми, делали бы как старший брат велит и никто бы не нападал! А представьте такую ситуацию, Вы живёте себе , политикой особо не интересуетесь, занимаетесь сельским хозяйством и тут на тебе , просыпаетесь с утра и самолёты нал головой летают, а потом танки подъехали , причём танки не Вашей страны, что будете делать? Описываю реальную ситуацию моего воспитанника Петро, которого "эксперт" из Германии нацистом обозвал! Он взял в руки оружие и теперь нет танков в их области! Что он неправильно сделал? И причём здесь пропаганда?
saba: А представьте такую ситуацию, Вы живёте себе , политикой особо не интересуетесь, занимаетесь сельским хозяйством и тут на тебе , просыпаетесь с утра и самолёты нал головой летают, а потом танки подъехали , причём танки не Вашей страны, что будете делать?
Луганские и Донецкие сельхозработники ровно то же самое видели. Помахали рукой и дальше пошли картошку копать, с новыми паспортами.
На них оккупант не нападал, всего лишь свои! Никоим образом не оправдываю украинские власти во время АТО, но хочу заметить, что например во время чеченских войн сепаратистов снабжали в основном деньгами, в то время ,как в ЛДНР Россия залила Донбасс тяжёлой техникой и вооружением+ так называемыми добровольцами и "отпускниками" из российской армии, иначе всё давно бы закончилось, власти подавили бы любое сопротивление, как это было в Чечне.
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать