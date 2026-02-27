Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 21:50
Дело против ТОО "Твой шанс", издателя еженедельника "Наша газета", планировали рассмотреть 2 марта, о чем свидетельствовала поступившая главному редактору повестка. Но потом заседание спешно перенесли на сегодня, 27 февраля. Заседание продлилось около часа.
Отправлено: 28.02.26 - 19:58
Несколько форумчан регулярно тут говорили что РФ это вторая Северная Корея. А у нас свобода слова и демократия.
Отправлено: 28.02.26 - 21:22
О какой свободе и справедливости может идти речь?)
Отправлено: 28.02.26 - 21:48
Цитата:
Президент Токаев говорил.
saba:
кто говорил про Справедливый Казахстан
кто говорил про Справедливый Казахстан
Президент Токаев говорил.
Отправлено: 28.02.26 - 23:21
Цитата:
Извините, в Северной Корее.. ой извините в России за это уже в иноагенты загремели бы без суда и следствия...если что...
Vit:
Несколько форумчан тут постояно писали что РФ это вторая Северная Корея, а у нас демократия и свобода слова. Ошибались они наверно)
Несколько форумчан тут постояно писали что РФ это вторая Северная Корея, а у нас демократия и свобода слова. Ошибались они наверно)
Извините, в Северной Корее.. ой извините в России за это уже в иноагенты загремели бы без суда и следствия...если что...
Отправлено: 01.03.26 - 00:34
Цитата:
Из троих северная корея сейчас выглядит самой адекватной.
Vit:
Несколько форумчан регулярно тут говорили что РФ это вторая Северная Корея. А у нас свобода слова и демократия.
Несколько форумчан регулярно тут говорили что РФ это вторая Северная Корея. А у нас свобода слова и демократия.
Из троих северная корея сейчас выглядит самой адекватной.
Отправлено: 01.03.26 - 04:16
Цитата:
Цитата:
Да, рабская психология она такая, всегда нужно знать, как власти отлизать лучше и надежней..
Карачун:
Цитата:
Из троих северная корея сейчас выглядит самой адекватной.
Да, рабская психология она такая, всегда нужно знать, как власти отлизать лучше и надежней..
Отправлено: 01.03.26 - 08:35
Цитата:
Скорее самой честной, остальные стыдливо прикрываются фиговым листом, оправдываясь кто чем! Наши туманными преамбулами в Конституции о защите других от свободы слова, россияне о необходимости противодействовать кому то в условиях войны и только северные корейцы честны !
Карачун:
самой адекватной.
самой адекватной.
Скорее самой честной, остальные стыдливо прикрываются фиговым листом, оправдываясь кто чем! Наши туманными преамбулами в Конституции о защите других от свободы слова, россияне о необходимости противодействовать кому то в условиях войны и только северные корейцы честны !
Отправлено: 01.03.26 - 11:36
Цитата:
Рубрика "Вопрос недели" останется на сайте и в газете. Нам предъявили только публикацию результатов опроса о референдуме. Остальные темы претензий не вызывают. Пока что.
По поводу апелляции - обсудим и решим.
maxsaf:
Вопрос к главному редактору: вы будете судиться дальше, или "Опросы" запретите?
Вопрос к главному редактору: вы будете судиться дальше, или "Опросы" запретите?
Рубрика "Вопрос недели" останется на сайте и в газете. Нам предъявили только публикацию результатов опроса о референдуме. Остальные темы претензий не вызывают. Пока что.
По поводу апелляции - обсудим и решим.
Отправлено: 01.03.26 - 16:28
Цитата:
Это бесспорно. Но я всё же остаюсь при своём мнении. Они не делают жизнь своих граждан качественно хуже, отнимая права и свободы что те имели прежде. И хорошо ли плохо ли, но занимаются своей страной, а не раскидываются деньгами ради мнимого "авторитета" в мире.
saba:
Скорее самой честной,
Скорее самой честной,
Это бесспорно. Но я всё же остаюсь при своём мнении. Они не делают жизнь своих граждан качественно хуже, отнимая права и свободы что те имели прежде. И хорошо ли плохо ли, но занимаются своей страной, а не раскидываются деньгами ради мнимого "авторитета" в мире.
Отправлено: 02.03.26 - 05:50
Цитата:
Соглашусь, качественно хуже не делают ибо хуже уже некуда! Не было у них свобод и прав и отнимать совершенно нечего! А я вот как то не заметил эволюцию человека, который ещё недавно отличал Бебеля от Бабеля в обычного чиновника, очень беспокоящегося чтобы не потерять власть. Видимо идеал Пдатона живущего в бочке не убедил, всегда хочется большую бочку размером с дворец!
Карачун:
качественно хуже,
качественно хуже,
Соглашусь, качественно хуже не делают ибо хуже уже некуда! Не было у них свобод и прав и отнимать совершенно нечего! А я вот как то не заметил эволюцию человека, который ещё недавно отличал Бебеля от Бабеля в обычного чиновника, очень беспокоящегося чтобы не потерять власть. Видимо идеал Пдатона живущего в бочке не убедил, всегда хочется большую бочку размером с дворец!
