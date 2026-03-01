НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Конституция 3.0: понять и пропустить? Что важнее - международное право или национальное. И как правильнее - "наравне" или "наряду"
 
 
N
NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53595
Конституция 3.0: понять и пропустить? Что важнее - международное право или национальное. И как правильнее - "наравне" или "наряду"
Отправлено: 01.03.26 - 17:34
Мотивом реформы стала инициатива главы государства о создании однопалатного Парламента. Идея очень быстро обернулась лавинообразным увеличением предложений поправок к Основному закону. Их количество в какой-то момент превратило «коррекцию» в обстоятельное обновление.
A
ACROS

Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8938
Re: Конституция 3.0: понять и пропустить? Что важнее -...
Отправлено: 01.03.26 - 17:34
#1
Цитата://президент Токаев подписал указ о назначении на 15 марта республиканского референдума по//

Как правильно: - НАЗНАЧИТЬ референдум или ПРОВЕСТИ референдум и соответственно - НАЗНАЧЕНИИ или ПРОВЕДЕНИИ ???

Вечное: "...Манька Облигация или Манька Аблигация..."
s
saba

Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8568
Конституция 3.0: понять и пропустить? Что важнее - международное право или национальное. И как правильнее - "наравне" или "наряду"
Отправлено: 01.03.26 - 20:23
#2
Цитата:
ACROS:
Как правильно:

Формулировку надо согласовать с прокуратурой! Когда дело касается референдума только они знают , что правильно , а что нет!
v
vofkakst

Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2174
Конституция 3.0: понять и пропустить? Что важнее - международное право или национальное. И как правильнее - "наравне" или "наряду"
Отправлено: 01.03.26 - 20:46
#3
Цитата:
saba:
что правильно , а что нет!

Это у них в методичках написано)
s
saba

Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8568
Re: Конституция 3.0: понять и пропустить? Что важнее -...
Отправлено: 02.03.26 - 05:41
#4
Цитата:
vofkakst:
методичках

Методички это в методкабинете в школе , а у них приказы из АП + собственная инициатива, к сожалению Закон,где то на последнем месте после указаний сверху!
