Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: Жана Казахстан. Часть 2. «Голубой вагон бежит, качается»
 
 
Семен КОПЫРИН: Жана Казахстан. Часть 2. «Голубой вагон бежит, качается»
Отправлено: 01.03.26 - 20:53
Железные дороги - это основа любого государства. Они позволяют сравнительно быстро и эффективно перемещать людей, товары и услуги из пункта А в пункт Б. На чем мы «поедем» во Вторую Республику, до перехода к которой осталось меньше месяца?
Re: Семен КОПЫРИН: Жана Казахстан. Часть 2. «Голубой вагон...
Отправлено: 01.03.26 - 20:53
Я много ездил, тема жд мне очень близка. Когда в одном из эфиров по ТВ сказали что китайцы отказались строить прямую трвнзитную дорогу запад-восток (как говорит репортер) без обьяснения причин. В тот же вечер в инте нашел ответ о чем деликатно промолчали авторы передачи китайцы испугались алчных аппетитов наших чиновников,когда северный сосед обложен санкциясы, козырные карты сами шли в руки,да и стране не помешают выручка с этой логистики. Бедным китайцам пришлось договариваться с киргизами и узбеками.
