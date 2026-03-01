Re: Семен КОПЫРИН: Жана Казахстан. Часть 2. «Голубой вагон...

Отправлено: - 20:53

Я много ездил, тема жд мне очень близка. Когда в одном из эфиров по ТВ сказали что китайцы отказались строить прямую трвнзитную дорогу запад-восток (как говорит репортер) без обьяснения причин. В тот же вечер в инте нашел ответ о чем деликатно промолчали авторы передачи китайцы испугались алчных аппетитов наших чиновников,когда северный сосед обложен санкциясы, козырные карты сами шли в руки,да и стране не помешают выручка с этой логистики. Бедным китайцам пришлось договариваться с киргизами и узбеками.