Отправлено: - 19:31





иранское государственное телевидение объявило о начале 40-дневного общенационального траура, подтвердив, что 86-летний лидер страны не пережил атаку на свою резиденцию в Тегеране.

Цитата:В 86 лет пора бы и власть молодым передать, а нет как и бункерный вцепился посиневшими пальцами за кресло. Как можно было сидеть в резиденции в канун бомбардировки? Как можно было старым , выжившим из ума маразматикам доверять власть в государстве, если за свою собственную жизнь не мог позаботится?