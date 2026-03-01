НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обезглавленный Иран: вместе с Али Хаменеи погибло высшее военное командование
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53594
Обезглавленный Иран: вместе с Али Хаменеи погибло высшее военное командование
Отправлено: 01.03.26 - 19:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместе с Али Хаменеи при ударе по резиденции погибли Али Шамхани и Мохаммад Пакпур. Официальное подтверждение смерти духовного лидера Ирана пришло ранним утром 1 марта 2026 года. Государственное агентство IRNA распространило краткое, но однозначное заявление: "Он пал мученической смертью".
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2499
Re: Обезглавленный Иран: вместе с Али Хаменеи погибло высшее...
Отправлено: 01.03.26 - 19:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
иранское государственное телевидение объявило о начале 40-дневного общенационального траура, подтвердив, что 86-летний лидер страны не пережил атаку на свою резиденцию в Тегеране.

Источник:

В 86 лет пора бы и власть молодым передать, а нет как и бункерный вцепился посиневшими пальцами за кресло. Как можно было сидеть в резиденции в канун бомбардировки? Как можно было старым , выжившим из ума маразматикам доверять власть в государстве, если за свою собственную жизнь не мог позаботится?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46945
Re: Обезглавленный Иран: вместе с Али Хаменеи погибло высшее...
Отправлено: 01.03.26 - 20:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду повторяться..

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS