За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
В Казахстане изменились правила формирования торговой наценки на социально значимые товары. К тому же список их существенно расширился. По мнению предпринимателей, занятых в сфере торговли, вместе эти нововведения отрицательно влияют на их бизнес. Больше того, и для покупателей будут иметь негативные последствия. Читать новость
Как говорил товарищ Сталин: у любой проблемы есть имя человека. Так вот, следуя этой логике, все кто пытаются руководить доверенным ему вотчиной, в целях внедрения какой-то новизны начинают эксперементировать на живых людях. Как в свое время со стометровкой. Горе депутаты того времени озаботились что школьники накурятся и напьются и решили козлами отпущения сделать магазины ближе отведенных ста метров,а если дальше этот потребитель поленится пройти это расстояние. Ну не идиоты? А о последствиях кто думал? Кто ответил за свой эксперимент? Почему допускают подобные вещи?
Закупили мы гречку, допустим, по 100 тенге от одного поставщика, наценка в соответствии с правилами 15 тенге. А у другого поставщика приобрели фасованную, в красивой упаковке. Там закупочная цена - 300 тенге, - привела пример на заседании отраслевого совета по вопросам торговли палаты предпринимателей Костанайской области его председатель Наталья ЛАПШИНА, - раньше мы к закупочной цене на второй товар имели право добавить 45 тенге, а сейчас все те же 15. И так по всем категориям. Но это неправильно. Есть же дорогие чаи, сыры. Или масло растительное брендированное, в фигурной какой-нибудь бутылке, у которого закупочная цена может нескольких тысяч тенге достигать, то есть на порядок отличается от дешевых позиций.
Т.е. она не стесняясь говорит, что они просто "от балды" добавляют какой-то % к цене? Если на логистику 1кг дешёвой гречки хватает 150 тенге, то почему на логистику 1кг дорогой гречки должно уйти больше? Что дальнобой или грузчики скажут "Оуу, тут дорогой продукт, повезёт наш директор за тройную оплату!"? Взять молоко то же. Солнечный на Зинченко +100 тенге почти делает (20% разница с их фирменными магазинами), ДЕП поменьше разница, но тоже есть. Хотя наверняка как крупному оптовому покупателю им продают дешевле розницы в фирменных магазинах.
Тот самый: Т.е. она не стесняясь говорит, что они просто "от балды" добавляют какой-то % к цене? Если на логистику 1кг дешёвой гречки хватает 150 тенге, то почему на логистику 1кг дорогой гречки должно уйти больше?
Речт идёт о СЗПТ Социально значимых продуктах,я согласен что на прилавке должны присутствовать товары из списка СЗПТ по минимальной 15% накрутке,но зачем на весь рис делать 15% Рис бывает по 350-380 тнг пожалуйста у кого нет средств берите подешевле ,а почему я должен на дорогие сорта риса то же накручивать 15%,есть рис лазер например унего закупочная цена 800тнг,тогда давайте что бы было справедливо на недорой сорт я накину 15 % ,а на "Лазер" 20% .в итоге всем будет хорошо и магазину и покупателю. То же самое с подсолнечным маслом,есть подешевле берите пожалуста,хотите подороже ну тогда извините за ваши хотелки надо платить,магазин то же должен как то жить ,платить З/П налоги,коммуналку и.т.д
Цитата://был сформирован список из 30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен//
Невооружённым взглядом видно, наверху дураков нет- ВСЁ они прекрасно продумали и просчитали: власть - умная, торгаши - лохи или же : - инфляцию или банальный рост цен решили хоть как то сдерживать также и с помощью ОГРАНИЧЕНИЯ деятельности и за счёт МСБ.
Цитата:///Палата предпринимателей подготовила несколько предложений министерству торговли,///
Наивные ДУРАЧКИ или имитаторы заботы о предпринимателях- НИКТО и НИКОГДА н пойдёт им навстречу ( см. предыдущий абзац) - а, иначе они и не принимали бы таких мер.
Я не предприниматель, но что то подсказывает, что в Казахстанском королевстве что не так идёт, как задумано! Изначально держать цены, пусть и на социально-значимые продукты, идея муторная и безрезультативная, ведь покупает их и стар и млад, богатый и бедняк, то есть идея - бред. Потом зачем предпринимателю, эта головная боль? Да и государству, тоже не совсем понятно? Меньше наварится - меньше налогов. Нет в Европе есть такое понятие как социальная корзина. Только цены на неё никто контролировать не пытается. По цене этой корзины определят пособия и минимальную ЗП. А тут как то всё наоборот, даже выражаться не хочется.
Эл-починно: Изначально держать цены, пусть и на социально-значимые продукты, идея муторная и безрезультативная, ведь покупает их и стар и млад, богатый и бедняк
Вот в том то и дело,надо помогать социально уязвимым слоям населения,причём помогать адресно,но не деньгами ,а картой с условными единицами,которой можно расчитаться только за продукты. А так получается, что за счёт предпринимателей покупают продукты со скидкой все подряд.
