Закупили мы гречку, допустим, по 100 тенге от одного поставщика, наценка в соответствии с правилами 15 тенге. А у другого поставщика приобрели фасованную, в красивой упаковке. Там закупочная цена - 300 тенге, - привела пример на заседании отраслевого совета по вопросам торговли палаты предпринимателей Костанайской области его председатель Наталья ЛАПШИНА, - раньше мы к закупочной цене на второй товар имели право добавить 45 тенге, а сейчас все те же 15. И так по всем категориям. Но это неправильно. Есть же дорогие чаи, сыры. Или масло растительное брендированное, в фигурной какой-нибудь бутылке, у которого закупочная цена может нескольких тысяч тенге достигать, то есть на порядок отличается от дешевых позиций.

Цитата:Т.е. она не стесняясь говорит, что они просто "от балды" добавляют какой-то % к цене?Если на логистику 1кг дешёвой гречки хватает 150 тенге, то почему на логистику 1кг дорогой гречки должно уйти больше? Что дальнобой или грузчики скажут "Оуу, тут дорогой продукт, повезёт наш директор за тройную оплату!"?Взять молоко то же. Солнечный на Зинченко +100 тенге почти делает (20% разница с их фирменными магазинами), ДЕП поменьше разница, но тоже есть. Хотя наверняка как крупному оптовому покупателю им продают дешевле розницы в фирменных магазинах.