За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53593
За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
В Казахстане изменились правила формирования торговой наценки на социально значимые товары. К тому же список их существенно расширился. По мнению предпринимателей, занятых в сфере торговли, вместе эти нововведения отрицательно влияют на их бизнес. Больше того, и для покупателей будут иметь негативные последствия.
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
277
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
#1
Везде где государство суёт свой длинный нос,нет порядка! Не мешайте людям работать
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8033
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 28.02.26 - 16:42
Отправлено: 28.02.26 - 16:42
#2
Как говорил товарищ Сталин: у любой проблемы есть имя человека. Так вот, следуя этой логике, все кто пытаются руководить доверенным ему вотчиной, в целях внедрения какой-то новизны начинают эксперементировать на живых людях. Как в свое время со стометровкой. Горе депутаты того времени озаботились что школьники накурятся и напьются и решили козлами отпущения сделать магазины ближе отведенных ста метров,а если дальше этот потребитель поленится пройти это расстояние. Ну не идиоты? А о последствиях кто думал? Кто ответил за свой эксперимент? Почему допускают подобные вещи?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2172
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 28.02.26 - 18:00
Отправлено: 28.02.26 - 18:00
#3
Цитата:
сайлау курманов:
А о последствиях кто думал?

У нас в стране так не принято. Пора бы это понять и смириться)

Живем только сегодняшним днем. Что будет завтра - это проблемы завтрашнего начальника/акима/министра. И это во всех сферах... Увы и ах.
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1544
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 01.03.26 - 09:24
Отправлено: 01.03.26 - 09:24
#4
Цитата:
Закупили мы гречку, допустим, по 100 тенге от одного поставщика, наценка в соответствии с правилами 15 тенге. А у другого поставщика приобрели фасованную, в красивой упаковке. Там закупочная цена - 300 тенге, - привела пример на заседании отраслевого совета по вопросам торговли палаты предпринимателей Костанайской области его председатель Наталья ЛАПШИНА, - раньше мы к закупочной цене на второй товар имели право добавить 45 тенге, а сейчас все те же 15. И так по всем категориям. Но это неправильно. Есть же дорогие чаи, сыры. Или масло растительное брендированное, в фигурной какой-нибудь бутылке, у которого закупочная цена может нескольких тысяч тенге достигать, то есть на порядок отличается от дешевых позиций.


Т.е. она не стесняясь говорит, что они просто "от балды" добавляют какой-то % к цене? :lol: Если на логистику 1кг дешёвой гречки хватает 150 тенге, то почему на логистику 1кг дорогой гречки должно уйти больше? Что дальнобой или грузчики скажут "Оуу, тут дорогой продукт, повезёт наш директор за тройную оплату!"? :lol: Взять молоко то же. Солнечный на Зинченко +100 тенге почти делает (20% разница с их фирменными магазинами), ДЕП поменьше разница, но тоже есть. Хотя наверняка как крупному оптовому покупателю им продают дешевле розницы в фирменных магазинах.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10523
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 01.03.26 - 12:52
Отправлено: 01.03.26 - 12:52
#5
Цитата:
Тот самый:
Т.е. она не стесняясь говорит, что они просто "от балды" добавляют какой-то % к цене? Если на логистику 1кг дешёвой гречки хватает 150 тенге, то почему на логистику 1кг дорогой гречки должно уйти больше?

Речт идёт о СЗПТ Социально значимых продуктах,я согласен что на прилавке должны присутствовать товары из списка СЗПТ по минимальной 15% накрутке,но зачем на весь рис делать 15%
Рис бывает по 350-380 тнг пожалуйста у кого нет средств берите подешевле ,а почему я должен на дорогие сорта риса то же накручивать 15%,есть рис лазер например унего закупочная цена 800тнг,тогда давайте что бы было справедливо на недорой сорт я накину 15 % ,а на "Лазер" 20% .в итоге всем будет хорошо и магазину и покупателю.
То же самое с подсолнечным маслом,есть подешевле берите пожалуста,хотите подороже ну тогда извините за ваши хотелки надо платить,магазин то же должен как то жить ,платить З/П налоги,коммуналку и.т.д
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10523
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 01.03.26 - 12:59
Отправлено: 01.03.26 - 12:59
#6
Цитата:
Юлию поддержала Наталья Лапшина, которая подтвердила: всем субъектам розничной торговли сегодня доставку делают дистрибьюторы, что супермаркеты, что магазины у дома - никто за товаром никуда не ездит

Источник:

Товары разные бывают не надо всё под одну гребёнку мести.
Все супермаркеты и магазины сами каждый день приезжают на ОРТ за овощами фруктами.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10523
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 01.03.26 - 13:06
Отправлено: 01.03.26 - 13:06
#7
Цитата:
Тот самый:
Взять молоко то же. Солнечный на Зинченко +100 тенге почти делает (20% разница с их фирменными магазинами), ДЕП поменьше разница, но тоже есть.

А вы наверное хотели что бы они без накрутки продвали? :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8938
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 01.03.26 - 17:25
Отправлено: 01.03.26 - 17:25
#8
Цитата://был сформирован список из 30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен//

Невооружённым взглядом видно, наверху дураков нет- ВСЁ они прекрасно продумали и просчитали: власть - умная, торгаши - лохи или же : - инфляцию или банальный рост цен решили хоть как то сдерживать также и с помощью ОГРАНИЧЕНИЯ деятельности и за счёт МСБ.


Цитата:///Палата предпринимателей подготовила несколько предложений министерству торговли,///

Наивные ДУРАЧКИ или имитаторы заботы о предпринимателях- НИКТО и НИКОГДА н пойдёт им навстречу ( см. предыдущий абзац) - а, иначе они и не принимали бы таких мер.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4964
За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
Отправлено: 01.03.26 - 19:06
Отправлено: 01.03.26 - 19:06
#9
Я не предприниматель, но что то подсказывает, что в Казахстанском королевстве что не так идёт, как задумано! :lol: Изначально держать цены, пусть и на социально-значимые продукты, идея муторная и безрезультативная, ведь покупает их и стар и млад, богатый и бедняк, то есть идея - бред. Потом зачем предпринимателю, эта головная боль? Да и государству, тоже не совсем понятно? Меньше наварится - меньше налогов. Нет в Европе есть такое понятие как социальная корзина. Только цены на неё никто контролировать не пытается. По цене этой корзины определят пособия и минимальную ЗП. А тут как то всё наоборот, даже выражаться не хочется. 8-)
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10523
За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
Отправлено: 01.03.26 - 19:45
Отправлено: 01.03.26 - 19:45
#10
Цитата:
Эл-починно:
Изначально держать цены, пусть и на социально-значимые продукты, идея муторная и безрезультативная, ведь покупает их и стар и млад, богатый и бедняк

Вот в том то и дело,надо помогать социально уязвимым слоям населения,причём помогать адресно,но не деньгами ,а картой с условными единицами,которой можно расчитаться только за продукты.
А так получается, что за счёт предпринимателей покупают продукты со скидкой все подряд.
