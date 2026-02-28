Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана

Отправлено: - 14:50

Америка и Израиль по Соглашению Авраама наши старшие братья.

С которыми мы в Совете Мира и даем миллиарды им за бомбежки мусульман арабов.

Россия наш верный экономический и военный союзник.

Иран наши братья мусульмане, бомбящие врага России Украину своими бомбами.

Так, уловили?

Америка друг России..

Исраэль друг России и так же не вводил санкции..

Иран военный и стратегический союзник и братская страна России..

Все правильно?

Так мы сливаем наших братьев, бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?

И потом с воодушевлением опять дадим бабок чтобы наши братья арабы учились у нас, а мы им строили школы, современные больницы и сады?

Мне как представителю нашего русского мира, к которому я принадлежу что то не совсем все понятно..

Что за многоходовочка и всё идет по плану?