НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Израиль и США начали военную операцию против Ирана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53591
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 14:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Эта совместная операция может привести к более масштабному региональному конфликту в одном из самых экономически значимых регионов мира. По словам источников, знакомых с ситуацией, они планируют наносить интенсивные удары в течение нескольких дней, - пишет The Wall Street Journal.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46944
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 14:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторятся не буду

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46944
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 14:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америка и Израиль по Соглашению Авраама наши старшие братья.
С которыми мы в Совете Мира и даем миллиарды им за бомбежки мусульман арабов.
Россия наш верный экономический и военный союзник.
Иран наши братья мусульмане, бомбящие врага России Украину своими бомбами.
Так, уловили?
Америка друг России..
Исраэль друг России и так же не вводил санкции..
Иран военный и стратегический союзник и братская страна России..
Все правильно?
Так мы сливаем наших братьев, бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?
И потом с воодушевлением опять дадим бабок чтобы наши братья арабы учились у нас, а мы им строили школы, современные больницы и сады?
Мне как представителю нашего русского мира, к которому я принадлежу что то не совсем все понятно..
Что за многоходовочка и всё идет по плану?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4963
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократия с несением мира - во всей красе! 8-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8935
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
всё идет по плану?


Ну да: - деньги правят миром.
Не зря великий Карл Маркс, кстати еврей по нацинальности, написал свой ФЕНОМИНАЛЬНЫЙ труд и озаглавил: "КАПИТАЛ"- проштудируйте его с карандашом в руках и найдёте ответы на МНОГИЕ вопросы.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8935
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:27
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?


Цитата:///б израильском ударе утром 28//

Израиль - красавчики- не вторая и ни какая армия, но в отличии от России с е второй армией мира, ведёт войну, уже на ДВА фронта - против арабов и против персов.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2498
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Демократия с несением мира - во всей красе!

А где друг которому Иран в трудную минуту помогал? В бункере затарился? Почему в трудную минуту не помогает? Вторая армия.. в списке с низу..
Профайл
Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
243
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень красавчики, не жалеют мирных, бьют не разбирая военных и гражданских, ни кого не жалеют, ни детей ни стариков , не то что некоторые , будут первой армией мира. А где хвала Америки, они что хуже Израиля, могут же и обидеться.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46944
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:48
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:
где друг которому Иран в трудную минуту помогал?

Я как представитель русского мира выражаю скромную обеспокоенность по поводу бомбежек нашего стратегического союзника, друга и братского народа, который нам помогает в борьбе с нацистами.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46944
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:51
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему опять пройдена красная линия..
Мы, как представители нашего русского мира, к коему принадлежу и я, опять просто сглотнем этот их вонючий плевок к нам в рот?
С Мадуро сглотнули , с Асадом, и с нашим побратимом Ираном проглотим?
Профайл
M
§ Messer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
41
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 17:49
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно представить, санкции какого масштаба применят к агрессорам в едином порыве все цивилизованные эльфийские страны цветущего сада...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46944
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 01.03.26 - 03:45
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Официальный спикер КСИР заявил, что среди политического и военного руководства Ирана потерь нет.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46944
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 01.03.26 - 04:11
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как..

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 124, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 124
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS