НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ VIII зимний трейлмарафон проходил сегодня в Костанайском районе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53591
VIII зимний трейлмарафон проходил сегодня в Костанайском районе
Отправлено: 28.02.26 - 19:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он начался в 10:00 в районе с. Мичурино - у мавзолея имени Алтынсарина. Трасса проходит вдоль правого берега реки Тобол. Участникам предложили три дистанции - 11, 22 и 45 километров. Организаторы отмечают, что зимний трейл - это бег по пересечённой местности со спусками и подъёмами, по снежной трассе, требующей особой физической подготовки.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2498
Re: VIII зимний трейлмарафон проходил сегодня в Костанайском...
Отправлено: 28.02.26 - 19:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляем ФК Тобол с завоеванием супер кубка Казахстана!
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4122
Re: VIII зимний трейлмарафон проходил сегодня в Костанайском...
Отправлено: 28.02.26 - 20:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А человека на фото представить?
На груди есть имя Александр, но какбЭ..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2498
VIII зимний трейлмарафон проходил сегодня в Костанайском районе
Отправлено: 28.02.26 - 23:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он начался в 10:00 в районе с. Мичурино - у мавзолея имени Алтынсарина.

Наверное не верно написано.. смысл мавзолей имени Алтынсарина? Верно будет мавзолей Алтынсарина. Мавзолей имени Ленина? Или мавзолей Ленина? Речь ведь идет о надгробном сооружении. Родовое слово "мавзолей" является первым словом названия памятника-усыпальницы.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.03.2026 - 00:16]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 99
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS