Отправлено: - 20:30

Всё это было актуально лет 15 назад. Сегодня этим никого не удивишь.

Цитата:Конечно щас каруселями трудно удивить. Тем более маде ин Китай, все эти яркие, красивые аттракционы развалятся через пару лет)Вот океанариума у нас нету. Это красивая тема. Я детей возил в Москву, показывал. Все в восторге были . Так там народа куча. Родители с детьми. Это было много лет назад билет стоил 1000 рублей дороговато и все равно очередь была.А вот парк аттракционов без кругового обзора, это уже скучно.