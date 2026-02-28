НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Это увлекательный был аттракцион - Карусели в Рудном обойдутся инвестору в 300 млн тенге. Когда горожанам ждать новый парк?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53591
Это увлекательный был аттракцион - Карусели в Рудном обойдутся инвестору в 300 млн тенге. Когда горожанам ждать новый парк?
Отправлено: 28.02.26 - 20:30
Строительство нового парка аттракционов в 11-м микрорайоне Рудного обсуждают с начала года. Карусели хочет установить частный инвестор, на что потратит около 300 млн тенге. Правда перед этим ГКП «Городской парк культуры и отдыха» акимата Рудного потратит еще около 100 млн тенге, чтобы подготовить площадку для частного бизнеса.
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17462
Re: Это увлекательный был аттракцион - Карусели в Рудном...
Отправлено: 28.02.26 - 20:30
#1
Цитата:
Всё это было актуально лет 15 назад. Сегодня этим никого не удивишь.

Конечно щас каруселями трудно удивить. Тем более маде ин Китай, все эти яркие, красивые аттракционы развалятся через пару лет)

Вот океанариума у нас нету. Это красивая тема. Я детей возил в Москву, показывал. Все в восторге были . Так там народа куча. Родители с детьми. Это было много лет назад билет стоил 1000 рублей дороговато и все равно очередь была.

А вот парк аттракционов без кругового обзора, это уже скучно.
