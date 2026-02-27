НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53591
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 21:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело против ТОО "Твой шанс", издателя еженедельника "Наша газета", планировали рассмотреть 2 марта, о чем свидетельствовала поступившая главному редактору повестка. Но потом заседание спешно перенесли на сегодня, 27 февраля. Заседание продлилось около часа.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17462
Re: Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о...
Отправлено: 28.02.26 - 19:58
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько форумчан регулярно тут говорили что РФ это вторая Северная Корея. А у нас свобода слова и демократия.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2172
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 28.02.26 - 21:22
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой свободе и справедливости может идти речь?)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8935
Re: Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о...
Отправлено: 28.02.26 - 21:48
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
кто говорил про Справедливый Казахстан


Президент Токаев говорил.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2498
Re: Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о...
Отправлено: 28.02.26 - 23:21
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Несколько форумчан тут постояно писали что РФ это вторая Северная Корея, а у нас демократия и свобода слова. Ошибались они наверно)

Извините, в Северной Корее.. ой извините в России за это уже в иноагенты загремели бы без суда и следствия...если что...
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS