≡ В лобовом столкновении на трассе погиб человек в Костанайской области
 
 
В лобовом столкновении на трассе погиб человек в Костанайской области
Отправлено: 28.02.26 - 11:51
Наши читатели сообщили о серьёзном дорожно-транспортном происшествии на Фёдоровской трассе в районе элеватора. По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого есть пострадавшие. Одни из участников ДТП предположительно - жители с. Федоровка (райцентр). Они везли своего ребенка на МРТ.
Читать новость

В лобовом столкновении на трассе погиб человек в Костанайской области
Отправлено: 28.02.26 - 11:51
#1
Джэк

[Исправлено: ОГПУ, 28.02.2026 - 16:10]
Re: В лобовом столкновении на трассе погиб человек в...
Отправлено: 28.02.26 - 11:57
#2
Цитата:
ОГПУ:

Тут человек погиб, а вы к терминам придираетесь. Душность тут ни к чему.
Re: В лобовом столкновении на трассе погиб человек в...
Отправлено: 28.02.26 - 15:31
#3
Цитата:
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не соблюдая требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Источник:
Цитата:
В полиции обращаются к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах. Нередко аварии происходят из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу, невнимательности за рулём и несоблюдения требований ПДД.

Источник:
:Народ под подачу враждебных сил против Казахстана о шрафах, усмехаются и не заботятся о себе и за других участников дорожного движения, пренебрегают правилами ПДД и гибнут на дорогах. Тут в пору не штрафы назначать а кнутами за нарушения ПДД бить
Re: В лобовом столкновении на трассе погиб человек в...
Отправлено: 28.02.26 - 16:36
#4
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Народ под подачу враждебных сил против Казахстана о шрафах,

Я против конских штрафов, я теперь враждебная сила против Казахстана? Сколько лет прошло, как ввели их,лет 20? Один раз даже понизить успели, не намного, наполовину где то и то люди кредит берут, чтобы штраф оплатить! Идиотов на дороге за эти 20 лет намного меньше стало? Какой конкретно штраф нужен, чтобы человек перестал головой рисковать? Миллион, два? Будет этот ухарь ехать за фурой или всё равно полетит на встречку? Каждый день вижу пешеходов перебегающих через дорогу, когда светофор в 20-30 метрах, чем они лучше того кто на встречку лезет и спасёт ли их повышенный штраф? К чему привели повышенные штрфы, кроме повышенных расценок у гаишников? Кто проводил анализ,в России штрафы существенно меньше наших, насколько у них выше аварийность? Вас бы в МВД, тогда бы может нарушений меньше стало бы ,потому что люди перестали бы на машинах ездить! Вот только как с пешеходами, что с ними делать? Ноги ведь не запретишь!
В лобовом столкновении на трассе погиб человек в Костанайской области
Отправлено: 28.02.26 - 17:36
#5
Цитата:
saba:
Вот только как с пешеходами, что с ними делать?

Прецедент нужен. Показательно штраф наложить. Пешеход - такой же участник дорожного движения, и ответственность должен нести не меньшую. Есть отведенное место для перехода - переходи. Перешел там, где нельзя - плати. Не только же за счет водителей бюджет пополняться должен. Зебру тоже не бесплатно рисуют...
Водителю нельзя с телефоном за рулем - почему пешеход может не отрываясь выходить на проезжую часть? Почему они забывают, что дорога - это объект повышенной опасности?
  • Быстрый ответ в эту тему
