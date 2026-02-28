Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...

Отправлено: - 16:42

Как говорил товарищ Сталин: у любой проблемы есть имя человека. Так вот, следуя этой логике, все кто пытаются руководить доверенным ему вотчиной, в целях внедрения какой-то новизны начинают эксперементировать на живых людях. Как в свое время со стометровкой. Горе депутаты того времени озаботились что школьники накурятся и напьются и решили козлами отпущения сделать магазины ближе отведенных ста метров,а если дальше этот потребитель поленится пройти это расстояние. Ну не идиоты? А о последствиях кто думал? Кто ответил за свой эксперимент? Почему допускают подобные вещи?