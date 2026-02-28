НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
 
 
За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что изменения в торговле СЗПТ не учитывают реальность
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
В Казахстане изменились правила формирования торговой наценки на социально значимые товары. К тому же список их существенно расширился. По мнению предпринимателей, занятых в сфере торговли, вместе эти нововведения отрицательно влияют на их бизнес. Больше того, и для покупателей будут иметь негативные последствия.
Читать новость

§ Охотник
Костанай
01.08.20
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 28.02.26 - 15:46
Везде где государство суёт свой длинный нос,нет порядка! Не мешайте людям работать
§ сайлау курманов
рудный
02.07.12
Re: За чей счет новый расчет? Предприниматели заявляют, что...
Отправлено: 28.02.26 - 16:42
Как говорил товарищ Сталин: у любой проблемы есть имя человека. Так вот, следуя этой логике, все кто пытаются руководить доверенным ему вотчиной, в целях внедрения какой-то новизны начинают эксперементировать на живых людях. Как в свое время со стометровкой. Горе депутаты того времени озаботились что школьники накурятся и напьются и решили козлами отпущения сделать магазины ближе отведенных ста метров,а если дальше этот потребитель поленится пройти это расстояние. Ну не идиоты? А о последствиях кто думал? Кто ответил за свой эксперимент? Почему допускают подобные вещи?
