Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53588
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 14:39
- Эта совместная операция может привести к более масштабному региональному конфликту в одном из самых экономически значимых регионов мира. По словам источников, знакомых с ситуацией, они планируют наносить интенсивные удары в течение нескольких дней, - пишет The Wall Street Journal.
Читать новость
Читать новость
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 14:39
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 14:50
Америка и Израиль по Соглашению Авраама наши старшие братья.
С которыми мы в Совете Мира и даем миллиарды им за бомбежки мусульман арабов.
Россия наш верный экономический и военный союзник.
Иран наши братья мусульмане, бомбящие врага России Украину своими бомбами.
Так, уловили?
Америка друг России..
Исраэль друг России и так же не вводил санкции..
Иран военный и стратегический союзник и братская страна России..
Все правильно?
Так мы сливаем наших братьев, бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?
И потом с воодушевлением опять дадим бабок чтобы наши братья арабы учились у нас, а мы им строили школы, современные больницы и сады?
Мне как представителю нашего русского мира, к которому я принадлежу что то не совсем все понятно..
Что за многоходовочка и всё идет по плану?
С которыми мы в Совете Мира и даем миллиарды им за бомбежки мусульман арабов.
Россия наш верный экономический и военный союзник.
Иран наши братья мусульмане, бомбящие врага России Украину своими бомбами.
Так, уловили?
Америка друг России..
Исраэль друг России и так же не вводил санкции..
Иран военный и стратегический союзник и братская страна России..
Все правильно?
Так мы сливаем наших братьев, бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?
И потом с воодушевлением опять дадим бабок чтобы наши братья арабы учились у нас, а мы им строили школы, современные больницы и сады?
Мне как представителю нашего русского мира, к которому я принадлежу что то не совсем все понятно..
Что за многоходовочка и всё идет по плану?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4963
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:23
Демократия с несением мира - во всей красе!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8934
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:24
Цитата:
Ну да: - деньги правят миром.
Не зря великий Карл Маркс, кстати еврей по нацинальности, написал свой ФЕНОМИНАЛЬНЫЙ труд и озаглавил: "КАПИТАЛ"- проштудируйте его с карандашом в руках и найдёте ответы на МНОГИЕ вопросы.
111:
всё идет по плану?
всё идет по плану?
Ну да: - деньги правят миром.
Не зря великий Карл Маркс, кстати еврей по нацинальности, написал свой ФЕНОМИНАЛЬНЫЙ труд и озаглавил: "КАПИТАЛ"- проштудируйте его с карандашом в руках и найдёте ответы на МНОГИЕ вопросы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8934
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:27
Цитата:
Цитата:///б израильском ударе утром 28//
Израиль - красавчики- не вторая и ни какая армия, но в отличии от России с е второй армией мира, ведёт войну, уже на ДВА фронта - против арабов и против персов.
111:
бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?
бомбящих Украину другим нашим братьям, вместе с Россией?
Цитата:///б израильском ударе утром 28//
Израиль - красавчики- не вторая и ни какая армия, но в отличии от России с е второй армией мира, ведёт войну, уже на ДВА фронта - против арабов и против персов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2495
Re: Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:35
Цитата:
А где друг которому Иран в трудную минуту помогал? В бункере затарился? Почему в трудную минуту не помогает? Вторая армия.. в списке с низу..
Эл-починно:
Демократия с несением мира - во всей красе!
Демократия с несением мира - во всей красе!
А где друг которому Иран в трудную минуту помогал? В бункере затарился? Почему в трудную минуту не помогает? Вторая армия.. в списке с низу..
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 243
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:43
Очень красавчики, не жалеют мирных, бьют не разбирая военных и гражданских, ни кого не жалеют, ни детей ни стариков , не то что некоторые , будут первой армией мира. А где хвала Америки, они что хуже Израиля, могут же и обидеться.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:48
Цитата:
Цитата:
Я как представитель русского мира выражаю скромную обеспокоенность по поводу бомбежек нашего стратегического союзника, друга и братского народа, который нам помогает в борьбе с нацистами.
ПолиграфЪ Боярышников:
Цитата:
где друг которому Иран в трудную минуту помогал?
Я как представитель русского мира выражаю скромную обеспокоенность по поводу бомбежек нашего стратегического союзника, друга и братского народа, который нам помогает в борьбе с нацистами.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана
Отправлено: 28.02.26 - 15:51
По моему опять пройдена красная линия..
Мы, как представители нашего русского мира, к коему принадлежу и я, опять просто сглотнем этот их вонючий плевок к нам в рот?
С Мадуро сглотнули , с Асадом, и с нашим побратимом Ираном проглотим?
Мы, как представители нашего русского мира, к коему принадлежу и я, опять просто сглотнем этот их вонючий плевок к нам в рот?
С Мадуро сглотнули , с Асадом, и с нашим побратимом Ираном проглотим?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: vofkakst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать