Отправлено: - 23:26

ACROS:

Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА. Как это вы обьясните ??

Цитата:Это пусть прокуратура теперь объясняет. Они сами себе проблему создали этим.