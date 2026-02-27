НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53585
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 21:50
Дело против ТОО "Твой шанс", издателя еженедельника "Наша газета", планировали рассмотреть 2 марта, о чем свидетельствовала поступившая главному редактору повестка. Но потом заседание спешно перенесли на сегодня, 27 февраля. Заседание продлилось около часа.
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46933
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:10
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ну да, ты там рядом живёшь.

Ну вспомни, как ты донес в МВД
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8932
Re: Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о...
Отправлено: 27.02.26 - 23:20
Цитата:
maxsaf:
штраф выписан за сам факт опроса


Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА.
Как это вы обьясните ??
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29666
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:26
Цитата:
ACROS:
Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА. Как это вы обьясните ??

Это пусть прокуратура теперь объясняет. Они сами себе проблему создали этим.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29666
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:28
Цитата:
111:
Ну вспомни, как ты донес в МВД

МВД не принимает анонимные доносы. Но ты не аноним, от тебя принимают ;-)
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8932
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:34
Цитата:
maxsaf:
не принимает анонимные доносы.


Раньше в СССР анонимщик подписывался: "...доброжелатель..."
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29666
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:38
Цитата:
ACROS:
Раньше в СССР анонимщик подписывался: "...доброжелатель..."

Сомневаюсь, что сейчас без удостоверения личности заявление принимаются.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46933
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:44
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
МВД не принимает анонимные доносы. Но

Ну гнать то не надо, везде где МВД, КНБ и тд, эти заявления отслеживаются автоматически ботом, не нужно делать невинное лицо, хорошо?
И ты это все прекрасно понимаешь,,
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29666
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 23:51
Цитата:
111:
И ты это все прекрасно понимаешь,,

И что в итоге, нахлобучили тебя боты? :lol:
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46933
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 28.02.26 - 00:24
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
И что в итоге, нахлобучили тебя боты?

Ну да, доказывал что я это я несколько раз и аккаунт отбирали и расследовали, один раз даже на морозе в Рудном пришлось раздеться, и доказывать в движении что я это я..
Вот из за тебя..
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46933
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 28.02.26 - 00:27
Было смешно конечно со стороны, я как раз иду от сантехников по Горняков по моему 86, и потом от меня тут требуют и я под окнами с торца весь потный от побегушек обязан раздеться и показывать свое лицо без головного убора, куртки и шапки..
Думал что простыну, но вроде как то пронесло
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2493
Re: Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о...
Отправлено: 28.02.26 - 00:43
Цитата:
"НГ" опубликовала в рубрике «Вопрос недели» такое обращение к читателям: "Предлагаемые поправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?".

Источник:

Интересно, какая зараза хмырёнку этому на Хмыря накапала…?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29666
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 28.02.26 - 00:44
Цитата:
111:
обязан раздеться и показывать свое лицо без головного убора, куртки и шапки..

Может медаль хотели дать. За то, что русский мир представляешь :lol: Потом пригляделись получше - и передумали :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.02.2026 - 01:46]
