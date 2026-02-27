Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Издателю "Нашей газеты" выписали штраф по статье о нарушении порядка опросов, связанного с проведением референдума. Как прошел суд в Костанае?
Отправлено: 27.02.26 - 21:50
Дело против ТОО "Твой шанс", издателя еженедельника "Наша газета", планировали рассмотреть 2 марта, о чем свидетельствовала поступившая главному редактору повестка. Но потом заседание спешно перенесли на сегодня, 27 февраля. Заседание продлилось около часа.
Отправлено: 27.02.26 - 23:10
Ну вспомни, как ты донес в МВД
maxsaf:
Ну да, ты там рядом живёшь.
Ну вспомни, как ты донес в МВД
Отправлено: 27.02.26 - 23:20
Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА.
Как это вы обьясните ??
maxsaf:
штраф выписан за сам факт опроса
штраф выписан за сам факт опроса
Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА.
Как это вы обьясните ??
Отправлено: 27.02.26 - 23:26
Это пусть прокуратура теперь объясняет. Они сами себе проблему создали этим.
ACROS:
Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА. Как это вы обьясните ??
Тогда как с этим: - раньше опросы проводились и прокуратура НЕ РЕАГИРОВАЛА. Как это вы обьясните ??
Это пусть прокуратура теперь объясняет. Они сами себе проблему создали этим.
Отправлено: 27.02.26 - 23:28
МВД не принимает анонимные доносы. Но ты не аноним, от тебя принимают
111:
Ну вспомни, как ты донес в МВД
Ну вспомни, как ты донес в МВД
МВД не принимает анонимные доносы. Но ты не аноним, от тебя принимают
Отправлено: 27.02.26 - 23:34
Раньше в СССР анонимщик подписывался: "...доброжелатель..."
maxsaf:
не принимает анонимные доносы.
не принимает анонимные доносы.
Раньше в СССР анонимщик подписывался: "...доброжелатель..."
Отправлено: 27.02.26 - 23:38
Сомневаюсь, что сейчас без удостоверения личности заявление принимаются.
ACROS:
Раньше в СССР анонимщик подписывался: "...доброжелатель..."
Раньше в СССР анонимщик подписывался: "...доброжелатель..."
Сомневаюсь, что сейчас без удостоверения личности заявление принимаются.
Отправлено: 27.02.26 - 23:44
Ну гнать то не надо, везде где МВД, КНБ и тд, эти заявления отслеживаются автоматически ботом, не нужно делать невинное лицо, хорошо?
И ты это все прекрасно понимаешь,,
maxsaf:
МВД не принимает анонимные доносы. Но
Ну гнать то не надо, везде где МВД, КНБ и тд, эти заявления отслеживаются автоматически ботом, не нужно делать невинное лицо, хорошо?
И ты это все прекрасно понимаешь,,
Отправлено: 27.02.26 - 23:51
И что в итоге, нахлобучили тебя боты?
111:
И ты это все прекрасно понимаешь,,
И ты это все прекрасно понимаешь,,
И что в итоге, нахлобучили тебя боты?
Отправлено: 28.02.26 - 00:24
Ну да, доказывал что я это я несколько раз и аккаунт отбирали и расследовали, один раз даже на морозе в Рудном пришлось раздеться, и доказывать в движении что я это я..
Вот из за тебя..
maxsaf:
И что в итоге, нахлобучили тебя боты?
Ну да, доказывал что я это я несколько раз и аккаунт отбирали и расследовали, один раз даже на морозе в Рудном пришлось раздеться, и доказывать в движении что я это я..
Вот из за тебя..
Отправлено: 28.02.26 - 00:27
Было смешно конечно со стороны, я как раз иду от сантехников по Горняков по моему 86, и потом от меня тут требуют и я под окнами с торца весь потный от побегушек обязан раздеться и показывать свое лицо без головного убора, куртки и шапки..
Думал что простыну, но вроде как то пронесло
Думал что простыну, но вроде как то пронесло
Отправлено: 28.02.26 - 00:43
Интересно, какая зараза хмырёнку этому на Хмыря накапала…?
"НГ" опубликовала в рубрике «Вопрос недели» такое обращение к читателям: "Предлагаемые поправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?".
Интересно, какая зараза хмырёнку этому на Хмыря накапала…?
Отправлено: 28.02.26 - 00:44
Может медаль хотели дать. За то, что русский мир представляешь Потом пригляделись получше - и передумали
111:
обязан раздеться и показывать свое лицо без головного убора, куртки и шапки..
обязан раздеться и показывать свое лицо без головного убора, куртки и шапки..
Может медаль хотели дать. За то, что русский мир представляешь Потом пригляделись получше - и передумали
