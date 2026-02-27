НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Отсутствует мотивация повышать доходы» - Изменения в бюджет горячо обсуждали депутаты Костанайского облмаслихата
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53582
«Отсутствует мотивация повышать доходы» - Изменения в бюджет горячо обсуждали депутаты Костанайского облмаслихата
Отправлено: 27.02.26 - 20:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании постоянных комиссий 26 февраля они спорили о том, стоит ли выделять из казны десятки миллионов на школу ИИ, почему городу, зарабатывающему миллиарды, на его бюджет развития даже 30 млн тенге не остается, и почему при прокладке водопроводов канализацию оставляют на потом.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8032
Re: «Отсутствует мотивация повышать доходы» - Изменения в бюджет...
Отправлено: 27.02.26 - 20:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить,почему в этом году в Рудном на овраге не косили камыш? Жителям частного сектора было удобно накрывать грядки на зиму
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 243, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 243
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS