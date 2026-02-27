Отправлено: - 20:51

На заседании постоянных комиссий 26 февраля они спорили о том, стоит ли выделять из казны десятки миллионов на школу ИИ, почему городу, зарабатывающему миллиарды, на его бюджет развития даже 30 млн тенге не остается, и почему при прокладке водопроводов канализацию оставляют на потом.