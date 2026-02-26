НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Страница 686 из 686
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.26 - 21:54
#10276
Цитата:
saba:
Пока не было военной угрозы со стороны РФ стоял ли вопрос о НАТО?

Что значит, пока не было. А можно спросить, после чего она появилась и благодаря каким событиям?

ПС - и вопрос о нерасширении НАТО на восток, ещё со времён Горбачёва стоял и стоит!

Пс- пс - Украина имела долгосрочные договорённости и по Флоту в Крыму и по газу, и за всё исправно платилось. Жили в шоколаде и не тужили.

[Исправлено: Эл-починно, 26.02.2026 - 23:17]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29656
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.26 - 22:01
#10277
Цитата:
saba: там нет ни слова о том, что Украина перестанет сотрудничать с Россией!



Напомнило:

Цитата:
Планомерное развитие государственного языка не будет происходить в ущерб русскому", - сказал Назарбаев


Почти как: мы будем разбавлять водку водой, но не в ущерб содержанию в ней спирта :lol:

Мы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.

Саба, вы бы не хотели работать в два раза больше часов, без ущерба сну и отдыху? :lol:

А может заплатите за коммуналку в два раза больше, но не в ущерб семейному бюджету? ))

Нельзя переключиться на сотрудничество с одними без ущерба отношениям с другими, даже если ущерб явно не преследуется.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.26 - 22:46
#10278
Цитата:
Гога:

Цитата:
Марик , а чё ты фото сына выставляешь ? С

Ты покойному Алексу тоже так говорил, когда он выставлял внуков?
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12327
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 13:55
#10279
Цитата:
111:
Ты покойному Алексу тоже так говорил, когда он выставлял внуков?

----Что ты за Алекса прячешься( кстати , не помню , чтобы он выставлял фото внуков в аватарке. Ты снова что то сочинил ) :-) И все же , что ты прячешься за сына ? Выставь своё фото в инсте . Или вдруг кто из жителей Кустаная , которые в инсте , узнают тебя ?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 14:45
#10280
Цитата:
Гога:

Цитата:
Что ты за Алекса прячешься(

Ты все помнишь в Одноклассниках, не надо прикидываться дурачком
А кто в инсте захочет, тот меня там и увидит, что непонятно то? Аккаунт открытый.
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12327
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 18:20
#10281
Цитата:
111:
Ты все помнишь в Одноклассниках,

---Честно , не помню . У меня не такая феноменальная память , как у тебя :-) Ну а ты прячешься за сына ?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46927
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 19:18
#10282
Цитата:
Гога:

Цитата:
Честно , не помню . У

Да, конечно, помнить об этом стыдно
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 20:32
#10283
Цитата:
Эл-починно:
после чего она появилась и благодаря каким событиям?

Вы тоже искренне, как мои родственники из России верите, что НАТО напало на Россию в Украине? Такая сложная конструкция я не сразу понял в чём тут смысл! Наверное за АдГ голосуете, не моё дело конечно, есть у меня товарищ вместе в походы ходили,живёт в Германии, активист АдГ и страстный поклонник Путина! Так он объявил моих воспитанников нацистами, потому что защищают "киевский нацистский режим" и никакие аргументы , что они вообще то защищают свою Родину на него не действуют!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 20:33
#10284
Цитата:
maxsaf:
Мы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.

Ну или :" Россия никогда не нападёт на Украину, ну что за бред!" В.В.Путин!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 20:36
#10285
Смотрел недавно интервью одного оператора дрона ВС РФ, с таким упоением рассказывал как обнаружил и навёл на блиндаж ТОС "Солнцепёк"! С таким удовольствием:" Там ничего не осталось, все выгорели", рассматривал наверное через камеру дрона!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 20:42
#10286
Вспомнилось недавно слова аббата Фариа из "Графа Монте Кристо": Ни одно животное не такое кровожадное как человек. Волк не истребляет волка, тигр тигра и только человек делает это с удовольствием!" Цитата неточная, на память!
Давненько видимо большой войны не было, исстрадалось человечество, соскучилось! Движухи захотелось!
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 20:55
#10287
Цитата:
saba:
Вы тоже искренне, как мои родственники из России верите, что НАТО напало на Россию в Украине? Такая сложная конструкция я не сразу понял в чём тут смысл! Наверное за АдГ голосуете

Я ни во что не верю, я просто констатирую вещи, которые происходят, как вижу. За АдГ, упаси господи, хотя не верующий никогда не голосовал и не собираюсь.
Цитата:
saba:
Ни одно животное не такое кровожадное как человек. Волк не истребляет волка, тигр тигра и только человек делает это с удовольствием!" Цитата неточная, на память!


Вот а почему это некоторые ещё в 1992-ои году делать начали?
О поезде дружбы ничего не слышали?
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4958
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.26 - 21:06
#10288
Цитата:
saba:
и никакие аргументы , что они вообще то защищают свою Родину на него не действуют!

[img][/img]
