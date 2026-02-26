Отправлено: - 22:01

saba: там нет ни слова о том, что Украина перестанет сотрудничать с Россией!

Планомерное развитие государственного языка не будет происходить в ущерб русскому", - сказал Назарбаев

Цитата:Напомнило:Цитата:Почти как: мы будем разбавлять водку водой, но не в ущерб содержанию в ней спиртаМы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.Саба, вы бы не хотели работать в два раза больше часов, без ущерба сну и отдыху?А может заплатите за коммуналку в два раза больше, но не в ущерб семейному бюджету? ))Нельзя переключиться на сотрудничество с одними без ущерба отношениям с другими, даже если ущерб явно не преследуется.