26.02.26 - 21:54
Что значит, пока не было. А можно спросить, после чего она появилась и благодаря каким событиям?
ПС - и вопрос о нерасширении НАТО на восток, ещё со времён Горбачёва стоял и стоит!
Пс- пс - Украина имела долгосрочные договорённости и по Флоту в Крыму и по газу, и за всё исправно платилось. Жили в шоколаде и не тужили.
Пока не было военной угрозы со стороны РФ стоял ли вопрос о НАТО?
Что значит, пока не было. А можно спросить, после чего она появилась и благодаря каким событиям?
ПС - и вопрос о нерасширении НАТО на восток, ещё со времён Горбачёва стоял и стоит!
Пс- пс - Украина имела долгосрочные договорённости и по Флоту в Крыму и по газу, и за всё исправно платилось. Жили в шоколаде и не тужили.
26.02.26 - 22:01
Напомнило:
Почти как: мы будем разбавлять водку водой, но не в ущерб содержанию в ней спирта
Мы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.
Саба, вы бы не хотели работать в два раза больше часов, без ущерба сну и отдыху?
А может заплатите за коммуналку в два раза больше, но не в ущерб семейному бюджету? ))
Нельзя переключиться на сотрудничество с одними без ущерба отношениям с другими, даже если ущерб явно не преследуется.
saba: там нет ни слова о том, что Украина перестанет сотрудничать с Россией!
Планомерное развитие государственного языка не будет происходить в ущерб русскому", - сказал Назарбаев
Почти как: мы будем разбавлять водку водой, но не в ущерб содержанию в ней спирта
Мы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.
Саба, вы бы не хотели работать в два раза больше часов, без ущерба сну и отдыху?
А может заплатите за коммуналку в два раза больше, но не в ущерб семейному бюджету? ))
Нельзя переключиться на сотрудничество с одними без ущерба отношениям с другими, даже если ущерб явно не преследуется.
26.02.26 - 22:46
Ты покойному Алексу тоже так говорил, когда он выставлял внуков?
Гога:
Марик , а чё ты фото сына выставляешь ? С
Ты покойному Алексу тоже так говорил, когда он выставлял внуков?
27.02.26 - 13:55
----Что ты за Алекса прячешься( кстати , не помню , чтобы он выставлял фото внуков в аватарке. Ты снова что то сочинил ) И все же , что ты прячешься за сына ? Выставь своё фото в инсте . Или вдруг кто из жителей Кустаная , которые в инсте , узнают тебя ?
111:
Ты покойному Алексу тоже так говорил, когда он выставлял внуков?
----Что ты за Алекса прячешься( кстати , не помню , чтобы он выставлял фото внуков в аватарке. Ты снова что то сочинил ) И все же , что ты прячешься за сына ? Выставь своё фото в инсте . Или вдруг кто из жителей Кустаная , которые в инсте , узнают тебя ?
27.02.26 - 14:45
Ты все помнишь в Одноклассниках, не надо прикидываться дурачком
А кто в инсте захочет, тот меня там и увидит, что непонятно то? Аккаунт открытый.
Гога:
Что ты за Алекса прячешься(
Ты все помнишь в Одноклассниках, не надо прикидываться дурачком
А кто в инсте захочет, тот меня там и увидит, что непонятно то? Аккаунт открытый.
27.02.26 - 18:20
---Честно , не помню . У меня не такая феноменальная память , как у тебя Ну а ты прячешься за сына ?
111:
Ты все помнишь в Одноклассниках,
---Честно , не помню . У меня не такая феноменальная память , как у тебя Ну а ты прячешься за сына ?
27.02.26 - 19:18
Да, конечно, помнить об этом стыдно
Гога:
Честно , не помню . У
Да, конечно, помнить об этом стыдно
27.02.26 - 20:32
Вы тоже искренне, как мои родственники из России верите, что НАТО напало на Россию в Украине? Такая сложная конструкция я не сразу понял в чём тут смысл! Наверное за АдГ голосуете, не моё дело конечно, есть у меня товарищ вместе в походы ходили,живёт в Германии, активист АдГ и страстный поклонник Путина! Так он объявил моих воспитанников нацистами, потому что защищают "киевский нацистский режим" и никакие аргументы , что они вообще то защищают свою Родину на него не действуют!
Эл-починно:
после чего она появилась и благодаря каким событиям?
Вы тоже искренне, как мои родственники из России верите, что НАТО напало на Россию в Украине? Такая сложная конструкция я не сразу понял в чём тут смысл! Наверное за АдГ голосуете, не моё дело конечно, есть у меня товарищ вместе в походы ходили,живёт в Германии, активист АдГ и страстный поклонник Путина! Так он объявил моих воспитанников нацистами, потому что защищают "киевский нацистский режим" и никакие аргументы , что они вообще то защищают свою Родину на него не действуют!
27.02.26 - 20:33
Ну или :" Россия никогда не нападёт на Украину, ну что за бред!" В.В.Путин!
maxsaf:
Мы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.
Мы будем строить отношения с Европой, но не в ущерб украино-российским отношениям.
Ну или :" Россия никогда не нападёт на Украину, ну что за бред!" В.В.Путин!
27.02.26 - 20:36
Смотрел недавно интервью одного оператора дрона ВС РФ, с таким упоением рассказывал как обнаружил и навёл на блиндаж ТОС "Солнцепёк"! С таким удовольствием:" Там ничего не осталось, все выгорели", рассматривал наверное через камеру дрона!
27.02.26 - 20:42
Вспомнилось недавно слова аббата Фариа из "Графа Монте Кристо": Ни одно животное не такое кровожадное как человек. Волк не истребляет волка, тигр тигра и только человек делает это с удовольствием!" Цитата неточная, на память!
Давненько видимо большой войны не было, исстрадалось человечество, соскучилось! Движухи захотелось!
27.02.26 - 20:55
Я ни во что не верю, я просто констатирую вещи, которые происходят, как вижу. За АдГ, упаси господи, хотя не верующий никогда не голосовал и не собираюсь.
Вот а почему это некоторые ещё в 1992-ои году делать начали?
О поезде дружбы ничего не слышали?
saba:
Вы тоже искренне, как мои родственники из России верите, что НАТО напало на Россию в Украине? Такая сложная конструкция я не сразу понял в чём тут смысл! Наверное за АдГ голосуете
Вы тоже искренне, как мои родственники из России верите, что НАТО напало на Россию в Украине? Такая сложная конструкция я не сразу понял в чём тут смысл! Наверное за АдГ голосуете
Я ни во что не верю, я просто констатирую вещи, которые происходят, как вижу. За АдГ, упаси господи, хотя не верующий никогда не голосовал и не собираюсь.
saba:
Ни одно животное не такое кровожадное как человек. Волк не истребляет волка, тигр тигра и только человек делает это с удовольствием!" Цитата неточная, на память!
Вот а почему это некоторые ещё в 1992-ои году делать начали?
27.02.26 - 21:06
saba:
и никакие аргументы , что они вообще то защищают свою Родину на него не действуют!
и никакие аргументы , что они вообще то защищают свою Родину на него не действуют!
