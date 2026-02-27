Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для административного дела. В чем претензия прокуратуры Костаная

Отправлено: - 15:50

О, сейчас проснется Наряду, который за обсуждения Конституции( на всякий случай с большой буквы, пишет заявления в МВД и будет ехидничать о том, что надо было давно начать отлизывать, ой, облизывать власти по примеру Украинского конфликта..

Даже не знаю как теперь выйти из этой ситуации..

Может сделать патриотическую статью, например по поводу Афгана и Пакистана , что мы патриоты свое страны -Біз өз еліміздің патриотымыз, готовы отдать на конфликт им по миллиарду на каждого..

Патриотично?

Ну или же взять славянина или славянку и в автобусе спеть патриотическую песню, с биркой НГ на теле?

Что то надо придумать, хотя бы раз в неделю..