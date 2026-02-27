НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для административного дела. В чем претензия прокуратуры Костаная
 
 
Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для административного дела. В чем претензия прокуратуры Костаная
Отправлено: 27.02.26 - 15:14
- «Опрос общественного мнения» - это понятие социологов, где действительно указаны методы исследования, параметры выборки, - говорит главный редактор "НГ" Тимур Гафуров. - «Вопрос недели» - это газетная рубрика.
Читать новость

Re: Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для...
Отправлено: 27.02.26 - 15:14
Цитата:
Вопрос построен таким образом, что объединяет значительное количество поправок (77 статей) в едный блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.

Напомните, пожалуйста, сколько вариантов ответа будет в бюллетене? И какие именно варианты будут?
Re: Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для...
Отправлено: 27.02.26 - 15:15
Цитата:
отсутствуют альтернативные, нейтрально сформулированные и категорически определенные варианты ответы. 

Либо за, либо против. Как на грядущем событии. Где здесь нарушение?
Re: Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для...
Отправлено: 27.02.26 - 15:15
Цитата:
vofkakst:
И какие именно варианты будут?



Или "ДА" или "НЕТ" - так вроде??
Re: Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для...
Отправлено: 27.02.26 - 15:24
Цитата://Заседание назначено на 2 марта в 16:40.//

Перенесите судебное заседание по этому вопросу в Ауыликольский районный суд: - самый гуманный и самый справедливый суд.
Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для административного дела. В чем претензия прокуратуры Костаная
Отправлено: 27.02.26 - 15:50
О, сейчас проснется Наряду, который за обсуждения Конституции( на всякий случай с большой буквы, пишет заявления в МВД и будет ехидничать о том, что надо было давно начать отлизывать, ой, облизывать власти по примеру Украинского конфликта..
Даже не знаю как теперь выйти из этой ситуации..
Может сделать патриотическую статью, например по поводу Афгана и Пакистана , что мы патриоты свое страны -Біз өз еліміздің патриотымыз, готовы отдать на конфликт им по миллиарду на каждого..
Патриотично?
Ну или же взять славянина или славянку и в автобусе спеть патриотическую песню, с биркой НГ на теле?
Что то надо придумать, хотя бы раз в неделю..
Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для административного дела. В чем претензия прокуратуры Костаная
Отправлено: 27.02.26 - 15:53
Интересно, как эти 99 пользователей проголосовали, наверняка их надо оштрафовать?
Некорректно о референдуме? - Рубрика «НГ» стала поводом для административного дела. В чем претензия прокуратуры Костаная
Отправлено: 27.02.26 - 15:57
Цитата:
Протокол прокуратуры теперь изучат в суде по административным правонарушениям. Заседание назначено на 2 марта в 16:40.

Обычно пишут мелочь, потом приплюсовывают немного крупнее, для наглядности или как там ее, чтоб другие видели и учились как надо..
