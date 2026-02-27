Re: Приписки к кружкам: в школах Казахстана пройдут финансовые...

Отправлено: - 15:12

Цитата://призвали родителей обращаться в школы, если они выявили некорректные данные.///



Цитата://По словам родителей, которые столкнулись с "приписками", обращения в школу не помогли: дети до сих пор числятся в кружках, которые не посещают///



То есть: - родители заметили, причём, САМОСТОЯТЕЛЬНО- что идут ПРИПИСКИ и ВОРОВСТВО бюджетных денег : уполномоченный орган на это сказал им: " ...спасение утопающих - это ваше дело личное дело..." .



Очевидно, это про таких гос.служащих имел ввиду Токаев когда обозвал их "левобережными" - ПОХЕРИСТОВ на свою работу.