Приписки к кружкам: в школах Казахстана пройдут финансовые проверки
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53579
Приписки к кружкам: в школах Казахстана пройдут финансовые проверки
Отправлено: 27.02.26 - 15:12
В школах Казахстана пройдут финансовые проверки после того, как родители выявили некорректные сведения о посещении детьми бесплатных кружков. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений: 8921
8921
Re: Приписки к кружкам: в школах Казахстана пройдут финансовые...
Отправлено: 27.02.26 - 15:12
#1
Цитата://призвали родителей обращаться в школы, если они выявили некорректные данные.///

Цитата://По словам родителей, которые столкнулись с "приписками", обращения в школу не помогли: дети до сих пор числятся в кружках, которые не посещают///

То есть: - родители заметили, причём, САМОСТОЯТЕЛЬНО- что идут ПРИПИСКИ и ВОРОВСТВО бюджетных денег : уполномоченный орган на это сказал им: " ...спасение утопающих - это ваше дело личное дело..." .

Очевидно, это про таких гос.служащих имел ввиду Токаев когда обозвал их "левобережными" - ПОХЕРИСТОВ на свою работу.
