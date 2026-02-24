НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2820
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 14:47
#7611
Цитата:
111:
От двух до пяти слов в день, в ночь, в одном дневном комментарии, в сутки, чтоб строго была разница в 24 часа, в месяц или в год?

В одном комментарии. И не злоупотреблять.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 15:24
#7612
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
В одном комментарии. И не злоупотреблять.

Спасибо, понял
Ну а объяснить можно было бы доступней, комментарий, который не переводит искусственный интеллект, кстати он там понимает и нехорошие слова типа « сен малсың», то есть ты скот, на меня патриота России почему то всегда так говорят, привык, так вот, можно сказать если интеллект не переводит, а он даже переведет неправильно написаное слово теН , то есть теҢ на Равный.
Хотя да, есть и исключения с этими хвостиками
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 15:30
#7613
Никак не могу понять что слово ҚАРА, это и Смотри и Черный. Потому да, может быть путанница Это как например в русском языке слово передохнУть и передОхнуть, вроде бы одинаково, а вот в жизни значение очень даже разное..
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 15:37
#7614
Цитата:
111:

Цитата:
комментарий, который не переводит искусственный интеллект, к


Нет, я не прав, сейчас объясню
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 15:42
#7615
Вот буквально сейчас открыл почту, прочитал на казахском и понял что это оскорбление
Но для интереса решил перепроверить через ИИ
И что я увидел?


А увидел вот как он перевел



Забавно, не правда ли?
И никакого оскорбления..
А почему я так удивлен, потому что я вдруг на месте модератора ошибся и в слове КотагыМ ошибся и перепутал с Н

Но настоящее слово ИИ перевел конечно же правильно и это оскорбление
На мой взгляд да, пока лучше не рисковать
Тем более слово Рашка у ИИ проходит как разговорное выражение России, тогда как у нас это нарушение

[Исправлено: 111, 24.02.2026 - 16:55]
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2820
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 15:55
#7616
Цитата:
111:
На мой взгляд да, пока лучше не рисковать

Согласен с вами. Потому что модераторы будут удалять при подозрении на нарушение правил.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 17:28
#7617
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Согласен с вами. По

Еще ремарка, все думал как же так и полез все таки выяснять это слово, потому что теперь мне сказали с М в конце, послали туда, ну подальше опять на казахском, вот думаю, если это ИИ перевел как моя любовь, дай перепроверю, и как оказалось, ИИ с этим словом грубо ошибся



Это же пипец, а то я хотел сказать как тут я всех так люблю наших патриотов, применив это слово, которое ИИ перевел как моя любовь и дорогой человек.,
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
24.02.26 - 17:36
#7618
Цитата:
111:

Цитата:
Но настоящее слово ИИ перевел конечно же правильно и это оскорбление

И я как представитель русского мира очень наивно в этот перевод поверил..
Да, теперь понимаю, что ошибается даже этот мегамоск ИИ и доверять ему всецело в каком то простом переводе тоже нельзя
Вы тут оказались правы, ну в смысле Самодержец Всея форума..
До умной кнопки нам еще далеко
Гога
Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12323
Ваши вопросы редакции и сообществу
27.02.26 - 14:11
#7619
Цитата:
111:
ну в смысле Самодержец Всея форума..

-----------------Это кто ??? Не себя ли видишь в этом обличье ? :-) :-) :-)
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46925
Ваши вопросы редакции и сообществу
27.02.26 - 14:49
#7620
Цитата:
Гога:

Цитата:
Это кто ??? Не себя ли видишь в этом обличье ? :-) :-) :-)

Опять же умный поймет, дурак всегда споткнется..
