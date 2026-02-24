Спасибо, понял Ну а объяснить можно было бы доступней, комментарий, который не переводит искусственный интеллект, кстати он там понимает и нехорошие слова типа « сен малсың», то есть ты скот, на меня патриота России почему то всегда так говорят, привык, так вот, можно сказать если интеллект не переводит, а он даже переведет неправильно написаное слово теН , то есть теҢ на Равный. Хотя да, есть и исключения с этими хвостиками
Никак не могу понять что слово ҚАРА, это и Смотри и Черный. Потому да, может быть путанница Это как например в русском языке слово передохнУть и передОхнуть, вроде бы одинаково, а вот в жизни значение очень даже разное..
Вот буквально сейчас открыл почту, прочитал на казахском и понял что это оскорбление Но для интереса решил перепроверить через ИИ И что я увидел?
А увидел вот как он перевел
Забавно, не правда ли? И никакого оскорбления.. А почему я так удивлен, потому что я вдруг на месте модератора ошибся и в слове КотагыМ ошибся и перепутал с Н
Но настоящее слово ИИ перевел конечно же правильно и это оскорбление На мой взгляд да, пока лучше не рисковать Тем более слово Рашка у ИИ проходит как разговорное выражение России, тогда как у нас это нарушение
Еще ремарка, все думал как же так и полез все таки выяснять это слово, потому что теперь мне сказали с М в конце, послали туда, ну подальше опять на казахском, вот думаю, если это ИИ перевел как моя любовь, дай перепроверю, и как оказалось, ИИ с этим словом грубо ошибся
Это же пипец, а то я хотел сказать как тут я всех так люблю наших патриотов, применив это слово, которое ИИ перевел как моя любовь и дорогой человек.,
И я как представитель русского мира очень наивно в этот перевод поверил.. Да, теперь понимаю, что ошибается даже этот мегамоск ИИ и доверять ему всецело в каком то простом переводе тоже нельзя Вы тут оказались правы, ну в смысле Самодержец Всея форума.. До умной кнопки нам еще далеко
