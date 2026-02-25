вообще никакой логической линии не уловил. Ясно, что лоббирует вопрос под прикрытием обьяснений о плохих дорогах, о нехватке ресурсов и опять ссылка на Америку. Не думаю, что этим разрешением резко пополнится бюджет. Скорее всего его попросили и заинтересовали определенные фирмы. Эти мажилисмены шли бы в народ намного больше узнали о насущных проблемах.
Так может на выделяемые деньги делать дороги, а не разворовывать? Вуаля, и проблема решена! Нанимайте дорожников, у которых руки из плеч растут, поменьше откатов требуйте. И, о боже, дороги станут лучше!
Что касается тонировки, кажется запрет на её использование мотивировался вопросами безопасности на дорогах! И сейчас встанет на перекрёстке огромный джип с затонированными задними стёклами, реально за ним ничего не видно, выглядываешь как из за угла! А может скоро ещё легализуют этих нехороших людей(редисок) которые поворотники с габаритами тонируют?
Необходимо срочно проверить этого депутата на адекватность, вменяемость и дееспособность... Как можно назвать такого депутата нормальным человеком? Как можно узнать, сколько процентов безумия уже проникло в мозг этого депутата???
А чтобы его пополнять – разрешить платную тонировку передних стекол Ну это слишком, как же камеры смогут проследить застегнулся ли водитель, а если встанет авто на переезде,вдруг сердечный приступ,вдруг подростки угнали, да мало ли что,
Только почему то после реконструкции - асфальт плывет через пару месяцев, на тротуары наши без слез не посмотришь - такх волн даже не Тоболе не бывает. Воткнуть на 4-хполосную дорогу пятую полосу и гордиться результатами - это вообще аут. Идея шикарная, но как всегда, всему виной реализация "по-кОстанайски" - сделать лишь бы лишь бы и отрапортовать наверх. И вопросы безопасности не изучены ни разу - дополнительных знаков нет в большинстве случаев - черт знает, где эта третья полоса начинается; боковой интервал - напрочь исключен из нормативов... Сузить полосу - не значит сделать ее безопаснее....
сайлау курманов: А чтобы его пополнять – разрешить платную тонировку передних стекол
Тогда это должно быть чем то схожим с ежемесячной подпиской - каждый месяц отстегивай и езжай себе тонированный. Иначе - просто сотрясание воздуха. При разовом (и не особо крупном платеже) бюджет не шибко пополнится. Такое должно быть на регулярной основе
vofkakst: Воткнуть на 4-хполосную дорогу пятую полосу и гордиться результатами - это вообще аут.
Кому как , а мне удобнее ездить стало, если бы ещё некоторые не тупили зимой без разметки вообще было бы замечательно! Едешь по средней полосе практически без остановок и не надо думать включит ли в последний момент поворотник едущий перед тобой тугодум!
