Отправлено: - 20:11

maxsaf:

Без них - убыточное дело.

Цитата:///это человек опытный, который прошел с самых низов сельского хозяйства»//Цитата:Примерно будет то же самое как и с цементным заводом некоего Турдахынова- - при строительстве воздушных заводов в Казахстане - ГОСУДАСРСТВЕННЫЕ субсидии покрывают от 50 до 80 процентов всех понесённых затрат.Цитата:///Но я вспомнил,//И, тут Остапа понесло.......Самое главное в этой бендеревской фантазии для акима - якобы 150 миллиардов тенговых потенциальных инвестии, для него неважно- построят завод, будет у него сырьё, какаяурожайность, и вообще будет расти свекла и так далее - для него главное - сиюминутные инвестиции, потому что в рейтинг акимов входит и сумма инвестиции- через пару лет Ионенко не будет акимом и ему хоть трава не расти.