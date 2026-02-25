НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении построить сахарный завод в Рудном
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53575
Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении построить сахарный завод в Рудном
Отправлено: 25.02.26 - 17:11
Под строительство сахарного завода выделили участок площадью около 100 га - на границе Рудного и района Беимбета Майлина. Началась разработка проектно-сметной документации. Стоимость проекта - в пределах $300 млн. Планируется, что строительство завершат в 2028 году, а в 2029-м запустят производство.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2110
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 17:11
Отправлено: 25.02.26 - 17:11
#1
Эммм...это теперь получается на вопрос "что у вас в городе производят?" я буду отвечать "железную руду и ...пардон...сахар"? Не знаю, построили бы что-нибудь приборо- или станкостроительное...какой нафиг сахар???
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
512
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 17:11
Отправлено: 25.02.26 - 17:11
#2
Для выращивания свеклы в промышленных масштабах нужен климат помягче, повлажнее чем здесь, у нас. Опять распил бюджетных средств на очередной фонтанарий? Цементный завод в Рудном построили, по производству экспериментальных окатышей, литейный- тоже, даешь сахарный!!!
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8028
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 17:36
Отправлено: 25.02.26 - 17:36
#3
Стоимость проекта - в пределах $300 млн.
Какая-то заоблачная цена этому проекту,такое впечатление кто бы что не предложил,наши чиновники на ура готовы всё одобрить,даже не торгуясь, ну да были бы свои деньги, десять раз подумали
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2160
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 18:29
Отправлено: 25.02.26 - 18:29
#4
То есть бюджет на дороги у них изымают, а свеколкой баловаться - само то?)
Филипповна
Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
349
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 18:48
Отправлено: 25.02.26 - 18:48
#5
В советские времена под строящиеся заводы ПТУ заблаговременно набирали группы уч-ся , чтобы на момент пуска предприятия рабочие всех необходимых специальностей были подготовлены. Система " Трудовые резервы". А сейчас как будет?Своих будут обеспечивать рабочими местами или с юга народ подтянут ?
Георгий ГОВОРОВ
Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
141
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 18:53
Отправлено: 25.02.26 - 18:53
#6
Цитата:
Филипповна:
Своих будут обеспечивать рабочими местами или с юга народ подтянут ?


По словам Евниева, персонал хотят набирать в основном из рудничан.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2110
Отправлено: 25.02.26 - 19:18
Отправлено: 25.02.26 - 19:18
#7
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
персонал хотят набирать в основном из рудничан.

Пойду к ним работать. Сахар я ещё не производил
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
952
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 19:31
Отправлено: 25.02.26 - 19:31
#8
читал статью, а в голове ненавязчиво витал проект о Нью Васюках. И докладчик схож с товарищем Бендером.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2489
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 19:59
Отправлено: 25.02.26 - 19:59
#9
Цитата:
Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении построить сахарный завод в Рудном

Источник:
Ну всё, теперь Рудный заживёт! Куда сахар девать будут?
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29654
Отправлено: 25.02.26 - 21:14
Отправлено: 25.02.26 - 21:14
#10
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Куда сахар девать будут?

На боярышник :lol:
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8551
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 25.02.26 - 22:47
Отправлено: 25.02.26 - 22:47
#11
Так всё таки, за чей счёт будет строительство? А то большинство комментаторов решило, что за государственный счёт, но если присутствует слово "инвесторы" значит финансы будут не государственные? Правильно я понимаю? 300 миллионов долларов сумма очень серьёзная, дороже многих объектов областной индустриальной зоны, что возле Костаная!
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29654
Отправлено: 25.02.26 - 23:12
Отправлено: 25.02.26 - 23:12
#12
Цитата:
saba:
финансы будут не государственные?

Субсидии будут государственные. Без них - убыточное дело.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8918
Re: Бывший вице-министр сельского хозяйства заявил о намерении...
Отправлено: 26.02.26 - 20:11
Отправлено: 26.02.26 - 20:11
#13
Цитата:///это человек опытный, который прошел с самых низов сельского хозяйства»//

Цитата:
maxsaf:
Без них - убыточное дело.


Примерно будет то же самое как и с цементным заводом некоего Турдахынова- - при строительстве воздушных заводов в Казахстане - ГОСУДАСРСТВЕННЫЕ субсидии покрывают от 50 до 80 процентов всех понесённых затрат.

Цитата:///Но я вспомнил,//

И, тут Остапа понесло.......
Самое главное в этой бендеревской фантазии для акима - якобы 150 миллиардов тенговых потенциальных инвестии, для него неважно- построят завод, будет у него сырьё, какаяурожайность, и вообще будет расти свекла и так далее - для него главное - сиюминутные инвестиции, потому что в рейтинг акимов входит и сумма инвестиции- через пару лет Ионенко не будет акимом и ему хоть трава не расти.
