≡ Сколько получил самый богатый пенсионер Казахстана в январе
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53575
Сколько получил самый богатый пенсионер Казахстана в январе
Отправлено: 26.02.26 - 20:09
В Едином накопительном пенсионном фонде назвали размеры ежемесячных выплат по состоянию на январь. По информации фонда, размеры пенсий напрямую зависят от объёма пенсионных накоплений и продолжительности участия в системе.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2489
Re: Сколько получил самый богатый пенсионер Казахстана в январе
Отправлено: 26.02.26 - 20:09
#1
Цитата:
от 32 360 тенге

и
Знаю одного человека который всю жизнь по тюрьмам сидел. Ни дня на производстве не проработал и пенсию получает.. и обижается что мало. На старости лет жить не на что.
