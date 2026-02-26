НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Выдавал старые повреждения за новые» - В схеме автоподстав подозревает водителя юрисконсульт в Костанае
 
 
NG.kz
20.12.07
53575
«Выдавал старые повреждения за новые» - В схеме автоподстав подозревает водителя юрисконсульт в Костанае
Отправлено: 26.02.26 - 17:30
Костанаец 4 раза предъявлял суду и З раза получил компенсацию за один и тот же поврежденный бампер, но в последний раз судебный эксперт заметил (не)состыковку повреждений, и суд отказал истцу во взыскании ущерба. Об этом рассказал корреспонденту «НГ» юридический консультант Олег МАТВЕЕВ.
сайлау курманов
сайлау курманов
рудный
02.07.12
8028
Re: «Выдавал старые повреждения за новые» - В схеме автоподстав...
Отправлено: 26.02.26 - 17:30
#1
Я знаю несколько людей напрасно получающие пенсию, один из них косит под инвалида, ходит раздетым по улицам в мороз, несет бред и околесицу,однако прекрасно играет шахматы, владеет клавишами и пишет музыку
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
22.05.17
2489
Re: «Выдавал старые повреждения за новые» - В схеме автоподстав...
Отправлено: 26.02.26 - 20:03
#2
Цитата:
- Вступившим в силу частным определением установлено, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество», - пишет Матвеев в обращении к прокурору Костаная,

Источник:


Лично знаю Олега Матвева, дотошный и грамотный адвокат! Желаю ему успехов в борьбе с мошенником!
