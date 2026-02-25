Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 25.02.26 - 22:32
Надо напоминать, чтобы историю не переписывали, а то 111 переобуваться любит.
Эл-починно:
Да чего уж теперь, как было...?!
Надо напоминать, чтобы историю не переписывали, а то 111 переобуваться любит.
Отправлено: 25.02.26 - 23:14
Согласен и за это мы обязаны сжечь более миллиона наших русских!
Эл-починно:
Но до этого сожгли людей во Дворце
Согласен и за это мы обязаны сжечь более миллиона наших русских!
Отправлено: 25.02.26 - 23:17
Конечно стоило, мы сравняли русские города с землей и уничтожили всех тех, кто в этих городах жил, правильно сделали!
Но кто жил в русских городах?
Неужели русские?
Но это просто сопутствующие потери, правда?
Эл-починно:
Вопрос к тем "свержителям" всего и вся - ну и стоило оно того?
Конечно стоило, мы сравняли русские города с землей и уничтожили всех тех, кто в этих городах жил, правильно сделали!
Но кто жил в русских городах?
Неужели русские?
Но это просто сопутствующие потери, правда?
Отправлено: 25.02.26 - 23:39
Вопрос был не к тебе, а к "свержителям", ты же не такой. Ты их подносильщик пива и баурсаков
111:
Конечно стоило, мы
Вопрос был не к тебе, а к "свержителям", ты же не такой. Ты их подносильщик пива и баурсаков
Отправлено: 25.02.26 - 23:42
Какая красота пропагандисткой мысли! За событиями вообще не следим? Напомню большинство Харьковской , Сумской , Николаевской, Одесской областей это в основном русскоязычные регионы Украины! Кто сейчас охотится за этими русскоязычными? Кто им каждый день ракеты и дроны на головы сбрасывает? Или есть правильные русскоязычные из Донбасса, которые за Россию( отнюдь не все к Вашему сожалению) и неправильные русскоязычные, которые за Украину? Тех(правильных) обижать не можно, а этих неправильных льзя, ибо нечего! Так?
Насчёт госпереворота, Альенде напомню погиб с автоматом в руках, а Янукович просто сбежал в Россию, где даже его Путин не принял, а поселил на отшибе в Ростовской области! В то время как Акаеву и Асаду, тоже бежавшим в Россию выделил места в Подмосковье! Про Одесский Дом профсоюзов, везде есть отморозки и Украина не исключение, но власти в этом разве участвовали? В отличие от СССР в Новочеркасске или царской России в "Кровавом воскресенье" или от Пиночета на стадионе в Сантьяго или Карла 9 в Варфоломеевской ночи! Кстати аналогичный договор , только без безвиза давно уже заключил Казахстан с ЕС, не говоря об Узбекистане с Грузией, которые намного дальше нас продвинулись в вопросе интеграции с Европой! Недавно смотрел опрос в Перми, там один сказал:"Украина пошла не тем путём и захотела жить лучше нас, поэтому надо было их приструнить!" Так ведь переехав в Германию, Вы тоже захотели жить лучше нас и никто Вас за это не осуждает, почему же тогда Вы берётесь осуждать целый народ который захотел приобщиться к сладкому европейскому корыту и похлебать из него?
Эл-починно:
Устроили госпереворот, устроили охоту за русскоязычными на Юго-Востоке.
Какая красота пропагандисткой мысли! За событиями вообще не следим? Напомню большинство Харьковской , Сумской , Николаевской, Одесской областей это в основном русскоязычные регионы Украины! Кто сейчас охотится за этими русскоязычными? Кто им каждый день ракеты и дроны на головы сбрасывает? Или есть правильные русскоязычные из Донбасса, которые за Россию( отнюдь не все к Вашему сожалению) и неправильные русскоязычные, которые за Украину? Тех(правильных) обижать не можно, а этих неправильных льзя, ибо нечего! Так?
Насчёт госпереворота, Альенде напомню погиб с автоматом в руках, а Янукович просто сбежал в Россию, где даже его Путин не принял, а поселил на отшибе в Ростовской области! В то время как Акаеву и Асаду, тоже бежавшим в Россию выделил места в Подмосковье! Про Одесский Дом профсоюзов, везде есть отморозки и Украина не исключение, но власти в этом разве участвовали? В отличие от СССР в Новочеркасске или царской России в "Кровавом воскресенье" или от Пиночета на стадионе в Сантьяго или Карла 9 в Варфоломеевской ночи! Кстати аналогичный договор , только без безвиза давно уже заключил Казахстан с ЕС, не говоря об Узбекистане с Грузией, которые намного дальше нас продвинулись в вопросе интеграции с Европой! Недавно смотрел опрос в Перми, там один сказал:"Украина пошла не тем путём и захотела жить лучше нас, поэтому надо было их приструнить!" Так ведь переехав в Германию, Вы тоже захотели жить лучше нас и никто Вас за это не осуждает, почему же тогда Вы берётесь осуждать целый народ который захотел приобщиться к сладкому европейскому корыту и похлебать из него?
Отправлено: 26.02.26 - 03:09
Германия приняла Эла, а Европа не приняла Украину, и не собирается, дату отказывается назвать даже примерную. Как вам такая разница? Украинцы сами себе выдумали розовую мечту, и пошли за ней в никуда. Если вы соберётесь вместе со всей Костанайской областью переехать во Флориду на звездолёте - вас просто в дурке закроют Хотя мечтать об этом вам никто запретить не может. Просто постарайтесь это не озвучивать на публику
saba:
Так ведь переехав в Германию, Вы тоже захотели жить лучше нас и никто Вас за это не осуждает, почему же тогда Вы берётесь осуждать целый народ который захотел приобщиться к сладкому европейскому корыту и похлебать из него?
Германия приняла Эла, а Европа не приняла Украину, и не собирается, дату отказывается назвать даже примерную. Как вам такая разница? Украинцы сами себе выдумали розовую мечту, и пошли за ней в никуда. Если вы соберётесь вместе со всей Костанайской областью переехать во Флориду на звездолёте - вас просто в дурке закроют Хотя мечтать об этом вам никто запретить не может. Просто постарайтесь это не озвучивать на публику
Отправлено: 26.02.26 - 08:55
А Вам с Элом какая разница? Так же как и России? Хватать и не пущать? За мечту бомбами и ракетами, таков ваш идеал? Ещё раз повторю просто посмотрите , каковы были людские жертвы в Донбассе до 2022 года и сравните это с тем что сейчас! И Мариуполь стоял целым и все остальные города Украины где сейчас выжженная земля и руины вместо городов, нравится вам? Счастье какое вместо Часова Яра развалины стоят и в Харькове дети в бомбоужищах учатся, зато не в Европе прохлаждаются! Примерно такая же ситуация, как вот недавно про убийство жены и сына в НГ писали! Нет бы цивилизованно развестись, не приняли бы Украину в Европу, так похихикали бы и всё! Так нет один с ножом на жену, а заодно и на сына, а другие с бомбами и ракетами!
"Так не доставайся же ты никому", сразу вспоминается "Бесприданница" Островского!
maxsaf:
вам такая разница? Украинцы сами себе выдумали розовую мечту, и пошли за ней в никуда. Если вы соберётесь вместе со всей Костанайс
А Вам с Элом какая разница? Так же как и России? Хватать и не пущать? За мечту бомбами и ракетами, таков ваш идеал? Ещё раз повторю просто посмотрите , каковы были людские жертвы в Донбассе до 2022 года и сравните это с тем что сейчас! И Мариуполь стоял целым и все остальные города Украины где сейчас выжженная земля и руины вместо городов, нравится вам? Счастье какое вместо Часова Яра развалины стоят и в Харькове дети в бомбоужищах учатся, зато не в Европе прохлаждаются! Примерно такая же ситуация, как вот недавно про убийство жены и сына в НГ писали! Нет бы цивилизованно развестись, не приняли бы Украину в Европу, так похихикали бы и всё! Так нет один с ножом на жену, а заодно и на сына, а другие с бомбами и ракетами!
"Так не доставайся же ты никому", сразу вспоминается "Бесприданница" Островского!
Отправлено: 26.02.26 - 10:55
Саба хочет Казахстан передвинуть подальше к экватору, где тепло, а Россия с Китаем схватили и не отпускают
Саба, от судьбы не убежишь
saba:
Хватать и не пущать?
Саба хочет Казахстан передвинуть подальше к экватору, где тепло, а Россия с Китаем схватили и не отпускают
Саба, от судьбы не убежишь
Отправлено: 26.02.26 - 15:52
Как это было в кино? " Когда вы говорите, такое ощущение ,что бредите!"
maxsaf:
Как это было в кино? " Когда вы говорите, такое ощущение ,что бредите!"
Отправлено: 26.02.26 - 16:02
Отправлено: 26.02.26 - 16:24
Отправлено: 26.02.26 - 16:26
Отправлено: 26.02.26 - 18:55
Ну вот, видите же бред, можете отличать его. Попытка Украины куда-то убежать от России была таким же бредом. Сами украинцы могут хоть в Австралию убежать за хорошей жизнью, но страна никуда убежать не может.
saba:
Когда вы говорите, такое ощущение ,что бредите!"
Ну вот, видите же бред, можете отличать его. Попытка Украины куда-то убежать от России была таким же бредом. Сами украинцы могут хоть в Австралию убежать за хорошей жизнью, но страна никуда убежать не может.
