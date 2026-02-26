НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Продали с третьей попытки - Кто стал новым владельцем бывшего вытрезвителя в Рудном?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53574
Продали с третьей попытки - Кто стал новым владельцем бывшего вытрезвителя в Рудном?
Отправлено: 26.02.26 - 17:03
Торги состоялись еще в начале января. Здание по ул. Мира, 24 изначально эксперты оценили в 182,8 млн тенге. Но претендентов не нашлось, дважды торги проваливались. В итоге ценник на здание в центральной части города снизился и бывший вытрезвитель приобрел нового хозяина за 100,5 млн тенге.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2110
Re: Продали с третьей попытки - Кто стал новым владельцем...
Отправлено: 26.02.26 - 17:03
#1
Цитата:
Схема та же самая, что при строительстве школы — когда ERG платит, отдел строительства выступал заказчиком, а АО «Рудсоколовстрой» занимался непосредственно возведением здания. 

Нешто поняли что так результат будет на порядки лучше чем через об....ые госзакупки!?
