Устроили госпереворот, устроили охоту за русскоязычными на Юго-Востоке.

Цитата:Какая красота пропагандисткой мысли! За событиями вообще не следим? Напомню большинство Харьковской , Сумской , Николаевской, Одесской областей это в основном русскоязычные регионы Украины! Кто сейчас охотится за этими русскоязычными? Кто им каждый день ракеты и дроны на головы сбрасывает? Или есть правильные русскоязычные из Донбасса, которые за Россию( отнюдь не все к Вашему сожалению) и неправильные русскоязычные, которые за Украину? Тех(правильных) обижать не можно, а этих неправильных льзя, ибо нечего! Так?Насчёт госпереворота, Альенде напомню погиб с автоматом в руках, а Янукович просто сбежал в Россию, где даже его Путин не принял, а поселил на отшибе в Ростовской области! В то время как Акаеву и Асаду, тоже бежавшим в Россию выделил места в Подмосковье! Про Одесский Дом профсоюзов, везде есть отморозки и Украина не исключение, но власти в этом разве участвовали? В отличие от СССР в Новочеркасске или царской России в "Кровавом воскресенье" или от Пиночета на стадионе в Сантьяго или Карла 9 в Варфоломеевской ночи! Кстати аналогичный договор , только без безвиза давно уже заключил Казахстан с ЕС, не говоря об Узбекистане с Грузией, которые намного дальше нас продвинулись в вопросе интеграции с Европой! Недавно смотрел опрос в Перми, там один сказал:"Украина пошла не тем путём и захотела жить лучше нас, поэтому надо было их приструнить!" Так ведь переехав в Германию, Вы тоже захотели жить лучше нас и никто Вас за это не осуждает, почему же тогда Вы берётесь осуждать целый народ который захотел приобщиться к сладкому европейскому корыту и похлебать из него?