Re: Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...

Отправлено: - 13:50

Жуликам не хочется распылятся в поисках лохов, вот они и предлагают собрать пенензы в одну кучку, чтобы хапнуть одним махом.Как пела лиса Алиса : - Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! А в полночь ваши денежки заройте в землю где? -На поле чудес в стране дураков!