«Мозг не был задет или поврежден» - Костанаец, вышедший из комы в Таиланде, впервые обратился к общественности
 
 
«Мозг не был задет или поврежден» - Костанаец, вышедший из комы в Таиланде, впервые обратился к общественности
Отправлено: 26.02.26 - 13:43
Алексея ВИВТОНЕНКО отключили от ИВЛ. Показатели стабильны, но сознание пока помутненное из-за долгой комы. Брат Алексея Тихон сообщил, что врачи дали добро на транспортировку в Казахстан, но перед этим нужно погасить долг перед больницей.
Читать новость

Как такой букет болезней образовался у молодого парня ? Может это симптомы какого-либо тропического вируса? В своё время СПИД, Эбола, корона и др. тоже считали набором разных недугов, только потом находили первопричину.
Всё может быть. Другие пострадавшие в одно время с ним считают, что сильно отравились едой. И 36 лет это не молодой парень, а молодой мужчина. Сейчас всё изменилось, конечно. И он в 36 лет не имеет жены и детей, как-будто действительно 20-летний молодой парень.
